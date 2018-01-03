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洛阳将进入“超寒模式” 明天最低气温降至-10℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-08 08:34

　　“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方！”汉高祖刘邦的《大风歌》慷慨大气，让我们感受到一代帝王的豪气与才情，但是对于多数人来说，寒冷冬天里的大风总是让人难以忍受。

　　天不遂人愿。本周与上周相比，我市天气大为不同，将从雨雪湿冷变为晴天干冷，未来的日子，风要挑大梁了。

　　市气象台预计，今天多云到晴天，西北风4级~5级，气温-9℃到-1℃；明天晴天，西北风4级到5级，气温-10℃到0℃。

　　此外，市气象台7日17时25分还发布了大风蓝色预警：7日夜里到今天我市大部分地区有4级到5级的西北风，阵风6级到7级，请加强防范。

　　与大风相随的是我市将进入“超寒模式”：中央气象台预计，本周黄淮及其以南的大部地区将进入入冬以来最冷的一个时段。9日到12日，陕西中南部、河南大部、山东西部、安徽中北部、湖北大部等地的最低气温将在-8℃到-15℃。

　　河南省气象服务中心官方微博@河南气象发布了7日的天气关键点：“雪要走，风就来，冷不停……”第二场雪已经结束，未来会是一段时间的晴天，然而冷空气并没有远离，昨日夜里风就来了，冷一直持续。

　　明天是三九的第一天，俗话说“冷在三九”。受较强冷空气和融雪效应双重影响，我市将出现大风降温天气，天气寒冷干燥，流感高发。专家提醒市民注意做好防寒保暖措施，预防感冒。

　　省气象台7日17时25分发布道路结冰橙色预警：7日下午到今天，全省大部分地区出现路表温度低于0℃，对交通有较大影响的道路结冰，请注意防范。(洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 禹东晖)
[ 责任编辑：史戎戎]
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