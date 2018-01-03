今天下午，洛阳降雪将逐渐结束

洛阳网讯 窗外依旧雪花飘飘，但似乎比早上要小了一些。上午11时，洛阳市气象局发布雪情，预计今天下午我市降雪将逐渐结束。
据洛阳市气象局消息，受西南暖湿气流和较强冷空气的共同影响，昨夜至今晨我市大部分地区出现暴雪天气。截止今日11时各观测站降雪量(毫米)/积雪深度(厘米)为：嵩县24.8/20.5，栾川21/17，汝阳18.9/15，伊川17.2/14.2，宜阳11.8/10，洛宁12.7/15，市区11/8，孟津10.5/7，新安11.3/9，偃师5.1/5，预计今天下午我市降雪将逐渐结束。
据了解，根据降水量等级国家标准规定：24小时降雪量≥10毫米为暴雪，降雪量≥20毫米为大暴雪。
交警部门提醒，全市各县市区均存在路面积雪、结冰情况。雪天路滑，广大市民尽量减少出行。出门在外，务必先了解路况信息，注意遵守交通规则，互相礼让。此外，根据气象预报显示，预计6日洛阳还将有一次小到中雪天气过程，请市民及相关单位提前做好防范工作。(见习记者 谢娜娜)
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