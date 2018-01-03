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受降雪影响 洛阳蔬菜价格会出现波动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-04 09:06

　　下雪了，有人在微信朋友圈称超市里的蔬菜变得畅销。昨日，《洛阳晚报》记者走访市场发现，或受近两天预报降雪消息影响，我市蔬菜进购、销售价呈小幅上涨，肉禽类价格平稳。我市价格监测部门工作人员称，菜价受天气影响出现波动很正常，市民可提前适量采购一些耐储存的蔬菜，但没必要紧张。

　　“超市里较便宜的白菜和包菜真是畅销。”2日晚，市民王先生到开元大道附近一家超市购物，发现一些耐储存的蔬菜比较畅销。超市工作人员告诉他，洛阳要下雪，一些人担心出门不便，就提前采购了一些蔬菜。根据以往经验，降雪较大或持续时间长时，蔬菜会出现市场价格小幅上涨情况。

　　昨日上午，记者来到龙门大道一家超市，在蔬菜区看到油麦菜价格每斤7.98元，小白菜价格每斤4.98元，菠菜价格每斤3.68元……对于这两天的蔬菜价格，超市工作人员说，现在带叶子的蔬菜价格上涨多一些，比如油麦菜每斤涨了1元多。

　　记者又来到厚载门街附近一处小型菜市场，卖菜的孙师傅正从面包车上往摊位上搬菜，有大白菜、番茄等。“我凌晨四五点就到批发市场去进菜，市场里批发菜的人和以往差不多，只是大家担心降雪带来不便，会多进一些耐储存的菜。”孙师傅说，有些批发价涨幅大的蔬菜，像青椒和油麦菜，他都没进，主要批发价格较低、耐储存的蔬菜。

　　记者在市价格监测便民服务网上查询每日菜价发现，昨日，我市肉禽类价格平稳，没有上涨，而蔬菜价格略有波动。与1日价格相比，昨日蔬菜价格涨幅从1.69%至22.22%不等，其中生菜、菠菜等蔬菜价格涨幅较大。

　　市发改委价格监测中心相关负责人说，受我市近两天预报降雪消息影响，蔬菜价格出现波动很正常。“现在主要是叶子菜价格略微上涨，而像萝卜、土豆等一些耐储存的蔬菜，涨幅较小。”该负责人说，市民可适量采购耐储存的蔬菜，但没必要因担心菜价而过度紧张。

　　记者从市商务局市场运行科获悉，他们已储备900吨猪肉，按照每人每天100克肉来算，可满足市民3至5天的量。“肉禽类进货渠道比较稳定，因此受雨雪天气影响较蔬菜小。”市商务局市场运行科相关负责人说。（洛阳晚报记者 魏巍）

>>>>聚焦洛阳2018首场降雪
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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