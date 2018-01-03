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降雪来袭 途经这些路段请小心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-01-04 09:06

　　雨雪冰冻天气发生时，上下坡路段易发生交通事故。昨日，市交警支队公布市区重要坡道路段，提醒广大市民近期驾车经过这些路段务必小心。具体路段为：

　　-涧西区：武汉南路联盟路至孙白路段、秦岭路南华路至秦岭防洪渠段、龙裕路蓬莱路至南华路段、天津路九都路至联盟路段、青岛路九都路至联盟路段、九都路太原路至天津路段、龙鳞路联盟路至孙石路段、黔川路联盟路至蓬莱小区段

　　-西工区：玻璃厂路凯旋路至滨河北路段、春园东路、春园西路、九都路美术馆路至体育场路段、七一南路、芳林南路芳林桥至滨河北路段、丽春路涧东路至王城大道段、九都路涧东路至王城大道段、滨河北路彩虹桥至上阳路急转弯处段

　　-洛龙区：洛阳龙门站站前高架桥、古王立交桥金城寨街上桥路段、古王立交桥英才路上下匝道、古城快速路西苑桥南上下桥引线、安石路焦枝铁路桥涵洞段

　　-老城区：定鼎路定鼎大桥段、定鼎立交桥周边路段、金业路九都路至豫通街段、华山路机场路至老310国道段、王城大道机场路至老310国道段、王城大道机场路口至连霍高速公路引线段、国花路老310国道至陇海立交桥段、洛吉快速通道老310国道至孟津县交界段

　　-瀍河区：九都东路瀍河桥至华林路段，北盟路、南新安街、东新安街、陇海街上下坡路段

　　-高新区：周山路浅井南路至瀛洲路段、天津路九都西路至瀛洲路段、瀛洲路天津路至九都西路段、瀛洲路丽春路至天津路段、瀛洲路华夏路至周山路段、西环路孙白路至周山隧道段、凌波大桥全段

　　-伊滨区：龙门煤矿门前道路

　　-龙门园区：王城大道伊洛路至郭寨段（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 石海涛）

>>>>聚焦洛阳2018首场降雪
[ 责任编辑：席倩倩]
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