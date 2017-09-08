洛阳市首个校园足球实验班明年招生

2018年，我市首个校园足球实验班——河科大附中校园足球实验班将面向全市招收应届初中男性毕业生30人。昨日，市教育局体艺卫站站长陈钢、河科大附中副校长方卫森对招生细则予以解答。

一图读懂校园足球实验班招生流程

招生人数：洛阳应届初中男性毕业生30人

报名条件：参加过洛阳市(含各县、区)校园足球初中各级联赛，联赛包括“市长杯”“区长杯”“校长杯”校园足球比赛等

报名时间：2018年3月6日至15日

报名方式：两种方式均可

现场报名

河科大附中南校区(高新区华夏路2号)，报名时须携带参赛证明或证书、考生身份证及身份证复印件、2英寸近期免冠彩照4张。学校将对报名材料进行审核，初审合格的考生可参加专业测试

网络报名

登录河科大附中官网(http://www.dfgjzx.com/Default.aspx)报名，报名端口将在报名前夕开放。网络报名者在参加专业测试前，需出示以上材料，审核通过后方可参加专业测试

测试时间、地点：3月17日和18日，河科大附中南校区足球场

测试内容：

非守门员身体素质

5×25米折返跑(20分)

●足球专项测试:

绕干射门(20分)、长传踢准(20分)、实战比赛(40分)

守门员身体素质立定三级跳(20分)

●足球专项测试：掷远与踢远(20分)、扑接球(20分)、实战比赛(40分)

对报考有疑问，这儿有权威解答

昨日，不少听说该班招生消息的家长，在晚报中招帮帮团QQ群(群号：438266522)中询问详情，记者请相关负责人为您解答。

●关键词：录取标准

问：专业测试多少分算通过？

答：学校不设定专业测试分数线，会依据专业测试情况，确定前30名为拟录取名单，报备市教育局。经市教育局审核后，通知到每一名考生，并与考生签订预录取协议。

问：前30名拟录取学生，中招成绩达到多少能被录取？

答：拟录取学生中招成绩达到洛阳市中招最低录取控制线的65%时予以录取。以学生小洛和2017年洛阳中招最低录取控制线390分为例，小洛若在专业测试中排前30名，且中招成绩达到253.5分，即可被录取。

问：考生是否还要填报中招志愿？在哪一批次填报？

答：考生需要填报中招志愿，学校会在市提前批次完成足球实验班学生的录取手续。已被该班录取的考生，不再参加其他学校录取。

●关键词：优惠政策

问：考到该班的学生，是否都在一起学习？中招成绩较好的，会有优惠政策吗？

答：考虑学生需要专业、文化课共同发展，学校会将他们交叉分在同类型班级。如果考生中招成绩较好，可享受优惠政策：达到河科大附中当年录取分数线，可被编入清北班；达到河科大附中当年录取分数线75%及以上，可被编入实验A班。

以学生小洛和2017年河科大附中中招录取分数线596分为例，如小洛通过校园足球实验班专业测试，中招成绩达到596分，就可被编入清北班；中招成绩达到447分及以上，就可被编入实验A班。

问：考入足球实验班，学费和普通学生一样吗？

答：学杂费、住宿费和普通学生一样。学校会为学生配备专业优秀教练执教，提供日常训练、比赛服装、装备。

●关键词：未来发展

问：考生在高考时，是否只能报考体育类大学或体育专业？

答：不是，校园足球实验班学生可根据自己的专业和文化课水平选择学校和专业。如果文化课成绩较好，可通过高校高水平运动队招生考试考入综合性大学的热门专业。学校也会择优推荐学生到国内重点大学或参加普通高等学校高水平足球项目建设学校、专业运动队或足球俱乐部的选拔。

目前，河科大附中已与同济大学签订协议，成为同济大学“苗圃计划”足球项目试点学校，学校有足球特长的学生均有优先机会就读同济大学。（洛阳晚报见习记者 赵丹 通讯员 杜建芳）