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洛阳特奥足球少年明日征战全国赛场
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-19 08:46

　　队员们认真训练

　　明日，2017年全国青少年校园足球特奥融合组比赛将在福建师范大学拉开帷幕。在那片绿茵场上，将出现咱洛阳“足球小将”的身影——我市一支由6名智力障碍的特奥运动员和4名正常孩子即融合运动员组成的球队，将代表河南出征。

　　这支特殊的足球队平时是如何训练的？15日下午，记者来到他们的训练场地，观摩了他们出征前的最后一次集训。

　　成长

　　组建球队不足两个月，孩子们有时踢得还不赖

　　刘文婷是老城区培智学校的校长，球队中的6名特奥运动员都是从她所在的学校中选拔出来的。她告诉记者，这是我市第一次派出球队参加全国性的校园足球特奥融合比赛，对于孩子们来说，“是挑战，也是很好的成长体验”。

　　她说，这6名特奥运动员，最大的15岁，最小的12岁，均有不同程度的智力障碍。

　　“在智力上，他们虽和正常孩子不同，但在面对新事物的表现上，他们都有一颗跃跃欲试的好奇心。”她说，老城区培智学校在11月初获知参赛消息后，紧急组建了现在这支球队，“这6名选拔出来的孩子对运动很有热情，他们的家长也给予了很大支持。无论比赛结果如何，我们都为孩子们的成长和改变开心”。

　　说到孩子们的成长和改变，可能没人比球队主教练廉红军更清楚了。廉红军说，他当了30多年的足球教练，训练特奥运动员还是第一次。他回忆，第一次训练时，6名特奥运动员一上场就处于“失控”状态，“他们连列队跑步都有困难，有时跑着跑着就会突然停下，甚至会用手抱球”。

　　廉红军欣慰地说：“想想之前，再看看现在，真的是挺有成就感的，孩子们现在不仅列队跑步没问题，有时候踢球踢得还不赖。”

　　乐趣

　　喜欢用手抱球的孩子，教练让他当了守门员

　　刘文婷说，一般而言，智力障碍孩子很难跑起来，对他们的动作协调能力和团队精神也都无法要求，就连简单的传球、射门动作，对这些孩子来说，难度都很大。

　　为了让孩子们能尽快找到踢足球的感觉，廉红军除了亲身示范动作要领，一遍遍强调比赛规则，还开动脑筋想了不少招儿。

　　“刚开始，我不知道咋和智力障碍孩子沟通，走了不少弯路。”他说。后来，他慢慢找到了诀窍，“就是不能批评他们，要顺着孩子们的劲儿带他们玩儿。哪个孩子做得好了，我就给他发个糖，当着大家的面，使劲儿地表扬他，让他有成就感，他就会记得正确的踢法，记得不能用手抱球”。

　　14岁的袁佳昊是这支球队的守门员，也是球队中的“特殊份子”——廉红军口中唯一“怎么教都改不了用手抱球的孩子”。后来，廉红军索性让他当守门员。“他当守门员，做得可不赖！”廉红军笑着评价。

　　袁佳昊说，他喜欢当守门员，喜欢跟大家一起玩，“我用手挡开球，就开心；球进门了，我就不开心”。

　　体会

　　获得了成长，就是胜利

　　16岁的王岩是这支球队中的正常孩子即融合运动员，在市三中读高一，也是球队中唯一的女运动员。说起和男生们一起训练的感觉，王岩说她不觉得辛苦，反而很高兴，因为交到了很多同龄的朋友。她也将随其他队员参加2017年全国青少年校园足球特奥融合组比赛。

　　廉红军说，战术大家已经训练好了，到时候孩子们只需要踢出训练水平就是胜利，“重在参与，孩子们在准备比赛的过程中已经获得了成长，这很重要”。

　　由刘文婷、廉红军及市残联相关负责人带队的这支足球队将于今日启程前往福州参加比赛，有关比赛中孩子们的表现，《洛阳晚报》将继续关注。（洛阳晚报记者 王若馨/文 张斌/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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