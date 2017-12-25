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宜阳实施“三心工程” 着力提升贫困群众满意度
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-30 10:01

　　脱贫攻坚的成效如何，要看贫困群众是否得到了实惠，更要看贫困群众的满意度和幸福感。今年以来，宜阳县紧贴贫困群众需求，创新实施“暖心行动”“孝心基金”“爱心超市”等“三心工程”，让贫困群众在脱贫路上感受到浓浓的人情味，收获了满满的幸福感，脱贫攻坚的工作精准度、社会认同度、群众满意度大幅提升。

　　“暖心行动”，把好事办到心坎上

　　“天气冷，屋里暖，心窝更热乎！”新院墙、新大门，屋子再配上铝合金窗户，宜阳县香鹿山镇龙王村贫困户武报锋的小院看起来干净利落。

　　武家的房子住了多年。建房时，老武手头拮据，便没有圈围墙，此后，这事就再也没有提起。这两年，老武一家在产业扶贫、社会救助等方面享受了多项政策，生活有了起色，然而，由于房子够不上危房改造标准，圈围墙依然是他心头的一个结。

　　在农村，武家的情况并非个例：有的房子不错，屋里却没一件像样的家具，家徒四壁；还有的群众生活条件改善了，但家里脏乱不堪，幸福感大打折扣。

　　对此，今年宜阳启动“暖心行动”，在扶贫政策范畴之外，鼓励基层党委政府、帮扶单位、帮扶责任人等，力所能及地帮助贫困户解决一些最关心、最直接、最现实的难题，真正把温暖送到百姓心坎上。

　　在推进中，当地按照“五不五有五净一规范”的标准，努力改善群众基本生活条件：住房不能是危房，要有大门和围墙；不能没门窗，要有玻璃和纱窗；不能没家具，要有床柜和桌椅；不能没家电，要有电视和电扇；不能脏和乱，环境有改变，着力实现贫困户家庭院内净、卧室净、厨房净、厕所净、个人卫生净和院内物品摆放规范。

　　得益于此，武家的围墙在入冬前修建完成。截至目前，该县累计投资2000万元，为贫困群众修建围墙、改换门窗，并同步开展改厨、改厕、清洁家园等工作，让贫困群众生活环境焕然一新。

　　“爱心超市”，给群众满满获得感

　　前些日子，柳泉镇英武村贫困户赵四信在村里的“爱心超市”相中一件藏蓝色棉衣后，掏出“爱心购物卡”，签上自己的名字，并在商店登记簿上记录好，便乐滋滋地出了门。

　　“爱心超市”和普通超市不同，是专门为贫困户设立的。小店商品不多，但都是生活必需品，有米、面、油、衣服等，价格也很便宜。

　　“爱心超市”的商品之所以便宜实惠，是因为大多都由帮扶单位、爱心企业捐资购置或者直接捐赠。按照规定，贫困户每户每年可以得到一张消费额为500元的爱心购物卡，每月可凭卡在“爱心超市”消费50元。“钱看似不多，但满足油盐酱醋等日常开销不成问题。”赵四信说。

　　如今，该县已累计投资100余万元，利用贫困村内闲置房屋改建“爱心超市”150余个。“爱心超市”的商品除民政部门直接发放的物资外，更多是接受帮扶单位和社会各界爱心捐赠。宜阳县扶贫办主任李辉认为，“爱心超市”既让贫困群众得到了实惠，也拓宽了社会各界奉献爱心的渠道，可以说是社会扶贫的一种有益探索。

　　“孝心基金”，让孝老爱老蔚然成风

　　这些天，赵保镇铁佛寺村87岁的陈香兰每每想起孩子们和政府共同给她发放的440元“孝心基金”，心里就乐开了花。“儿女孝顺就是最大的福气。”陈香兰说。

　　由于不少贫困老人家中缺乏劳动力、持续增收能力差、子女赡养能力弱，成为脱贫攻坚难啃的“硬骨头”。对此，宜阳县因地制宜探索设立“孝心基金”，按照“自愿交纳、多方补贴、村级管理、政府监管”的原则，切实解决70岁以上贫困老人养老问题，让老人“有收入、有保障、有尊严”。

　　“‘孝心基金’就好比一个资金池，由村里德高望重的村民、贫困户代表等组成的村扶贫理事会负责运转。”李辉说，在操作中，每个子女每月到村扶贫理事会为父母交纳100元孝心款，“孝心基金”再按10%给予补贴，多缴多补，每月最高补贴50元，其中，补贴部分由财政资金和捐助资金支付。

　　同时，各村扶贫理事会还设立了“孝心基金公示榜”，及时公示当月筹款情况、发放情况、结余情况等，并对赡养老人较好、老人生活水平明显提高的家庭张榜表扬，逐步让尊老敬老从“让我做”变成“我要做”。

　　目前，宜阳县已在88个村设立“孝心基金”，近3000名70岁及以上贫困老人每月都能领到子女的赡养费和“孝心基金”补贴，村民的家庭归属感和生活幸福感大幅提升。“孝心基金”的设立，还得到了爱心人士和企业的积极响应，已累计募捐52万元，全社会孝老爱老蔚然成风。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 张珂）
[ 责任编辑：马佳佳]
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