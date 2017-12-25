打造“幸福宜居”现代城镇体系——2017年洛阳经济社会发展成就回眸之五

王城大道快速路开工了，地铁2号线启动了，文博体育公园动工了，地铁1号线开始盾构掘进了……年终岁尾，洛阳城市建设又迎来一批重大项目集中开工，“幸福宜居”洛阳城建设喜讯不断！

新型城镇化，是洛阳加快建设副中心、打造全省增长极的重要支撑。今年以来，我市认真落实新发展理念要求，积极推进“四级联动”城镇总体布局、“一中心六组团”城市发展战略，以推进现代城镇体系、现代基础设施体系和生态环境建设体系重大专项项目为抓手，着力打造居者心怡、来者心悦的“幸福宜居”现代化城市，走出了一条具有洛阳特色的新型城镇化发展之路。

规划引领“守正出奇”

规划是城市建设的“第一粒扣子”。

习近平总书记多次指出，“规划科学是最大的效益，规划失误是最大的浪费”。在不少城市的规划馆里都有一句同样的标语——“规划就是生产力”。

今年以来，市委、市政府对我市城乡规划工作的重视程度上升到一个新层面——实现了市城乡规划委员会统筹主城区、协调“六组团”、覆盖全市域。

12月19日，市委常委会议审议通过了《洛阳市城乡规划委员会制度(修订)》，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于做好城乡规划工作的重要讲话精神，切实把好规划方向关、质量关、程序关和实施关，确保城乡规划工作始终沿着正确方向前进。

在规划统筹层面，我市一改多年弊端，理顺了市城乡一体化示范区、高新区与市城乡规划局的管理职能，加快推进“规划一盘棋、审批一支笔、管理一体化”。

我市还更加注重“守正出奇”。“守正”，就是尊重科学，坚持按规律办事；“出奇”，就是彰显特色，实现差异化发展。

“守正”，首先表现在“规划即法”意识不断增强，规划一经批准就必须严格执行、接受监督，严禁随意变更。今年以来，市规划部门累计完成千余项规划审批，查处违反规划案件百余件，切实维护了规划的权威性。

作为历史文化名城，“出奇”也正通过越来越多的城市设计得以体现。比如，洛阳龙门站综合交通枢纽将着力体现隋唐风貌；再比如，我市将用3年时间完成中心城区建筑风貌改造，打造具有洛阳特色的城市形象……

持续攻坚冲出“洛阳速度”

市政交通建设，是城市发展的先导。

今年，我市加快中心城区环城路建设步伐，同时实施了一批中心城区重点城建项目，加快构建“外联内通”的城市交通网络，使得城市“血脉”更通畅，市民出行更便捷。

古城快速路，便是其中的典型代表项目。今年“十一”前夕，这条主城区的首条高架快速路实现了一期主线通车。

“洛阳速度”“洛阳效益”，成为这条路的闪亮名片：从今年1月一期工程主线开工至9月底主线完工，不到9个月时间完成了实打实的18亿元投资；坚持公开透明，优先建设保通道路，赢得群众满意，各方评价良好。

和古城快速路一样，今年，围绕构建现代基础设施体系和现代城镇体系，洛阳再掀新一轮城建项目建设热潮。

今年全面开工的轨道交通工程，是另一项在洛阳城市建设发展史上具有标志性意义的重要项目。目前，地铁1号线首台盾构已经在史家湾站正式开始掘进，地铁2号线一期也已全面启动。

除一批重大项目稳步推进外，“便民优先”“保通先行”“以节惠民”等一系列城建新理念也深得民心。

今年春天，古城快速路“修路先保通”的新理念，赢得了全市人民的理解和支持，成为我市城建为民的一个生动写照。这种理念还被推广到地铁、王城大道快速路等诸多重点项目中。

街头小游园建设、“厕所革命”、城市环卫机械化作业……

细数即将过去的2017年，我市“城建为民”的一项又一项惠民举措，赢得了越来越多市民游客的点赞。

习近平总书记多次强调，要始终坚持以人民为中心的发展思路。便民优先的理念，如今已成为我市城市建设和管理部门工作、服务的基本遵循。

县城提质打造城镇体系亮点

县城，是构建现代城镇体系中承上启下的重要一环。

按照市委、市政府“一中心六组团”城市发展战略，各组团县(市)区正在实施一大批重点项目，加快与中心城区的交通连接、生态对接和产业承接，实现错位发展。

承接产业转移、吸纳农民进城，县城提质发展、完善配套设施成为当务之急。

今年，各县(市)以百城建设提质工程为抓手，重点实施了县城市政道路、供水、气暖、环卫设施、园林绿化、公共服务、电力通信、综合管廊、污水处理、“两区”建设等“十大提质工程”405个，积极推动县城提质扩容。

以孟津为例，该县今年按照“老城大变样，新区聚人气”的发展思路，安排道路、公园、垃圾集中处理、湿地、水厂等在建、续建项目40余个。

岁末年终，再次来到孟津县城，不少变化令人欣喜：

桂花大道按照“城市双修”理念，统一完成了抛屋顶改造和沿街立面提升，新中式的建筑风貌令人耳目一新；在县城繁华路段利用机关单位空地改造了1167个停车位，取消了主干路沿线车位，还路于民，县城更加畅通；鼓励所有县直单位拆掉围墙，通过拆墙透绿，打造小游园景观，成为县城的新名片……

“望得见山、看得见水、记得住乡愁。”和孟津一样，各个县城建设蹄疾步稳，“一中心六组团”的城市发展战略，已成为洛阳现代城镇体系的最大亮点！

绿色发展提升宜居环境

生态优良，既是宜居标志，又是民生期盼。

习近平总书记多次强调要“算大账、算长远账、算整体账、算综合账”，明确提出“既要金山银山，又要绿水青山”“绿水青山就是金山银山”。

今年以来，围绕打造宜居生态环境，市委、市政府持续攻坚，全力以赴统筹推进实施——

持续抓好碧水行动，认真落实河长制湖长制，启动“四河同治、三渠联动”整体治理，系统实施引水补源、截污治污、沿河棚改、绿化提升等工程，加强驳岸建设，让主河道真正通畅起来；

持续抓好蓝天行动，以控尘、控煤、控车、控油、控排、控烧为重点，严格落实“七个百分之百”要求，推进“引热入洛”、推广“以气代煤”，下大力气解决雾霾问题；

持续抓好全域绿化，按照“规划见绿、见缝插绿、提质优绿、协力植绿”要求，抓好中心城区“一心一环”“五河”“五山”“五都”绿化和小游园建设，推进荒山荒坡、河湖沿岸、道路沿线、公园广场和街头巷尾绿化，打造“四季有绿、三季有花”生态城市。

城市更畅、生态更优，居者心怡、来者心悦，这就是洛阳的城镇化建设带给人们的获得感、幸福感！（洛阳日报记者 李东慧）