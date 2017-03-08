密筑大道助腾飞——2017年洛阳经济社会发展成就回眸之三

二广高速公路瀍河站新貌（资料图片） 记者 梅占国 摄

路，承载梦想驶往远方；路，汇聚力量散发光芒。纵横交错的交通设施，构成了城市的血脉和骨架，撑起了洛阳发展的脊梁。

党的十九大报告明确提出要建设“交通强国”。新开工的组团高速环线新安至伊川段、渑池至栾川高速公路、二广高速公路市区段拓宽改造项目，续建的尧栾西高速公路、济洛高速公路项目，让2017年成为我市历史上高速公路建设投资最多、规模最大的一年。大道如虹，引领洛阳人的生活通向便捷、通向富裕、通向幸福！

开山拓土筑大道

“汉家伊洛九重城，御路浮桥万里平。”这是古代洛阳交通四通八达景象的真实写照。如今的河洛大地，“三横三纵三环八放射”高速公路网、“一中心六组团”快速通道群已初步显现，洛阳的城市定位也加快由交通节点城市向交通枢纽城市转变。

市委书记李亚指出，构建现代基础设施体系，关键是要打开通道、提升枢纽、强化支撑、厚植优势，多做打基础、利长远的事情，着力加强交通、能源、水利、信息等基础设施建设，让硬环境真正硬起来。

今年，我市高速公路完成投资27.34亿元，干线公路完成投资20.1亿元，交通扶贫和民生公路完成投资13.8亿元，服务重要产业道路和场站完成投资3.2亿元……全市的交通建设正大踏步向前发展——

在建的尧栾西高速公路，将开辟一条以郑州—许昌—平顶山—洛阳—南阳为轴线的豫西南大通道；在建的济洛高速公路，将为我市增添一条北至山西的高速通道；新开工的新安至伊川高速公路，将在洛阳市西南部形成第二绕城高速；新开工的渑池至淅川高速公路渑池至洛宁段，将成为连接豫西地区南北向的公路运输快速通道；新开工的二广高速公路市区段拓宽改造项目，可满足今后20年的通行需求……

快速通道是连接我市北部组团的“大动脉”，今年，一条条“动脉”开始变得更通畅。今年下半年，洛宜快速通道、洛吉快速通道、洛新快速通道改扩建工程相继开工，这些道路在变宽的同时，尽量用天桥、涵洞等代替红绿灯，让快速路真正“快速”起来。

路通助推大发展

迎着冬日暖阳，司机马家祥正在往自己的货车上装货物，虽然额头上沁出了细密的汗珠，但他的心情很愉快。

“这笔单子是通过手机完成的。”马家祥说，他通过洛阳市大一物流有限公司开发的手机应用“大一通”，接到了这笔运往浙江的订单。有了这样接订单的方式，马师傅再也不用苦苦等熟人订单了。

马家祥的便利，得益于今年我市开展的无车承运人试点工作。该货运订单分配模式依托互联网和移动通信技术，将分散的承运人集中到一起，货运交易信息则被更快捷地整合，货车的配货等待时间大大缩短，运输过程可实现全程监控。

大交通蕴含着新机遇，也带来了大发展。

今年，我市完成道路货物运输量约2.1亿吨，货物周转量近640亿吨公里，与去年同期相比分别增长7.5%和9.0%，位于全省前列。我市的一拖物流正在申报国家第二批多式联运示范工程，大一物流、金燕物流则开展了无车承运人试点工作，利用“互联网+信息平台”，整合社会物流资源，降低物流成本，形成了洛阳现代物流的成本优势。

全面小康，意味着城乡共同发展。今年，我市完成农村公路道路工程626公里、桥梁工程2852延米，新安县还被评为全国第一批“四好农村路”示范县。

一条条高标准的农村公路建成，一辆辆货车开进了村庄，农村群众因地制宜从事特色农业，建立生产基地、发展乡村旅游，沿路经济如雨后春笋般应“路”而生，激活了物流、信息流、资金流。

百姓出行得实惠

拿张塑料卡，刷卡就能免费走高速公路。不久前，市民刘思琪在网上办了张ETC卡，常走环城高速的她只需刷卡就能免费通过，省下了不少过路费。

对于洛阳人来说，通路通车、通航通邮等“硬需求”已经“不是事儿”，获得感、幸福感、安全感等交通“软需求”才是大家关注的重点。自今年9月起，我市实施了“洛阳籍七座以下(含七座)小型客车行驶洛阳绕城高速公路免费”的政策，随后又通过增加ETC设备办理点、提供办理优惠、推出ETC卡等措施，进一步便民惠民。

高速公路收费站也悄悄玩起了“变脸”。今年下半年，孟津城区站、新区站等6个收费站改造工程开工，除增加收费车道外，计划改造的收费站还统一规划了站前广场，配备公厕、加油站、超市、充电桩、游客服务中心等设施，附近的绿化也将重新设计，增设数个小型绿化景观。代表洛阳城市形象的高速收费站，正在朝便民利民的方向改变。

城里的群众开车更快捷，农村居民则实现了乘车更方便。今年，我市所有建制行政村都通上了公交车，村民打个电话就能约车上门；同时洛阳至孟津、宜阳、伊川、偃师、新安、吉利的城乡公交车相继开通，票价从最高的9元降至最低2元，让群众在家门口就能坐上“方便车”“经济车”“安全车”。

交通蓝图再描绘

根据市交通运输局的谋划，到2020年，我市将有10大类343项交通基础建设项目得以实施。其中，道路2893公里，桥梁5596延米，估算总投资1325.47亿元。如此大规模交通建设蓝图，将怎样描绘？

“三纵三横三环”高速公路网——目前，我市共谋划了组团高速环线伊川至偃师段，生态旅游高速环线洛宁经嵩县西、汝阳西至汝州高速公路，组团高速环线偃师至济源高速公路，组团高速环线邵原至新安段，宁洛高速拓宽改造等项目。这些项目通车后，将与现有高速公路形成一张“三纵三横三环”的大网，使洛阳的高速公路密度空前。

北部快速通道网——除对洛伊、洛偃、洛孟吉、洛宜快速通道进行改造外，还新建洛新快速通道和沿黄快速通道项目。其中，沿黄快速通道依托省道S312沿黄线，东起偃师与巩义交界，在洛阳市境内途经偃师市、孟津县、新安县，终止于新安与渑池交界，全长142公里。以这些快速通道为依托，我市北部的快速路网将形成交通半小时核心圈、一小时紧密圈、二小时辐射圈。

高标准场站建设——新建公交停车场8处：机场路停车场、东出口停车场、西出口停车场、新区第一停车场、武汉南路停车场、洛龙停车园区停车场、陈谭路停保场、郭寨停车场。新建龙门石窟等公交站14处，支持国能黄河物流园区、中储物流园、洛阳陆港多式联运物流中心建设成为全省知名的货物枢纽、多式联运物流中心。

路桥无言铸历史，交通用心写春秋。未来的河洛大地，必将神笔在握，描绘出一幅幅壮丽的交通运输画卷……（洛阳日报记者 张宁 通讯员 周霖）