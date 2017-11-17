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宜阳县：残疾人补贴暖人心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-25 08:18

　　残疾人考驾照政府有补贴，宜阳县盐镇乡东村村民张东东就遇到了这样的好事。日前，宜阳县残联集中向该县47名残疾人发放12万余元补贴，大大缓解了其生活压力。

　　张东东今年27岁，自小腿脚不便。“一直想自力更生，但外出实在不方便。”他说，今年，亲戚家换车，答应把旧轿车送给自己，前提是让他先去考残疾人专用驾照。

　　到了驾校，张东东得知残疾人驾照考试的培训费至少4000元，家里条件不好，他心里打起了退堂鼓。宜阳县残联工作人员得知后，专程找上门来做工作：“今年县里正好有残疾人机动车驾驶证培训补贴，每人2000元，你放心学吧。”

　　几个月后，张东东顺利拿到了驾照。“现在想去哪儿一个人就能去，方便多了！”他说，过几天他还要去市残联参加免费技能培训，争取早日找到工作，真正自力更生。

　　除了残疾人机动车驾驶证培训补贴，宜阳县残联还向15名残疾高中生及14名自主创业残疾人发放了补贴。

　　“除自主创业补贴由上级发放外，其余两项补贴都由宜阳县残联自筹资金，今年是首次发放。”宜阳县残联相关负责人说，党的十九大报告提出，要在“弱有所扶”上不断取得新进展，本次发放补贴，也是落实党的十九大精神的具体举措。

　　“党和政府对我们的关心，这些年我很有体会。”刚刚领到5000元创业补贴的金序娃高兴地说，自从他和妻子开起了裁缝店，政府的优惠政策不断，家里的日子过得红红火火。

　　宜阳县残联相关负责人表示，下一步将针对残疾人群体举办党的十九大精神宣讲活动，并通过职业技能培训、落实优惠政策等措施推动残疾人创业就业、自立自强。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 张珂）

　　??记者感言

　　党的十九大报告提出，坚持以人民为中心，坚持在发展中保障和改善民生，任务之一就有“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”。近年，我市残疾人权益保障制度不断完善，残疾人文化体育服务不断拓展，残疾人“自力更生”已成常态。但也要看到，目前我市的残疾人事业城乡区域发展并不平衡，相当数量的农村贫困残疾人生活还十分困难。宜阳县针对残疾人发放的补贴，对受益者来说无疑是雪中送炭，值得推广。　(张宁)
[ 责任编辑：席倩倩]
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