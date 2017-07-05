洛阳市工业利润总额增速连续7个月居全省第一

记者昨日从市统计局获悉，今年前11个月，全市规模以上工业经济呈现良好发展势头，多项主要经济指标增速在全省排名靠前。从5月开始，我市规模以上工业利润总额增速连续7个月位居全省第一。

今年前11个月，我市规模以上工业实现利润总额342.3亿元，同比增长40.7%，高于全省平均水平30.4个百分点，增速已连续7个月位居全省第一；实现利税总额541.5亿元，同比增长25.1%，高于全省平均水平18.7个百分点，利税总额增速已连续5个月位居全省第一。

前11个月，我市规模以上工业实现主营业务收入7650.6亿元，同比增长15%，高于全省平均水平5.5个百分点。主营业务收入增速位次较上月前移两位，由全省第五位升至全省第三位。亏损企业亏损额21.4亿元，同比下降43.6%，降幅高于全省平均水平25.8个百分点，降幅由上月的全省第三位升至全省第二位。（洛阳日报记者 李冰 通讯员 郭静）