元旦小长假可别忘了遵守限行规定！洛阳这个区域将禁行

2018年元旦假期就要来了，您准备外出游玩吗？昨日，市交警部门发布元旦出行提醒，预计元旦假期，我市道路客流将以探亲、城市周边旅游等中短途出行为主，滑雪游、温泉游景区周围道路交通压力将明显增大，城市周边高速公路将迎来车流高峰。

另外，元旦假期的头两天(2017年12月30日、31日)仍在限行期内，车辆受限的市民一定要注意。

元旦长跑期间，这个区域禁行

2018年1月1日上午，2018年洛阳市元旦长跑比赛将在新区体育中心广场开跑，当日7时至11时30分，古城路(不含)、滨河南路(不含)以南，开元大道(不含)以北，王城大道(不含)以西，瀛洲路(不含)以东区域内禁止机动车通行。

因河南科技大学开元校区门前人防工程正在施工，为避免在比赛期间出现交通拥堵和交通安全隐患，开元大道将采取局部封闭、分段放行方式，沿开元大道由西向东行驶车辆可正常行驶，由东向西行驶的车辆须在开元大道与学府街交叉口向南绕行学府街、关林路、瀛洲路返回开元大道。

今年12月30日、31日，限行规定照常执行

今年12月30日、31日，市区范围内照常实行机动车(含外地牌照机动车)尾号限行规定。

●30日8时至19时，车牌尾号为5、0的车辆限行。

●31日8时至19时，车牌尾号为1、6的车辆限行。

景区、商圈周边道路会出现拥堵，请合理安排出行方式

●元旦假期，龙门石窟、白马寺、王城公园、丽景门、洛邑古城等景区周边道路将出现旅游交通高峰，预计中州路、九都路、王城大道、南昌路、龙门大道等道路车流量较大。

●市区武汉路、西苑路、延安路、中州路沿线正在进行地铁1号线施工，车辆经过围挡区域时请按指示标志绕行保通路。

●老310国道定鼎路至唐寺门段提升改造工程正在进行，车辆需要绕行附近的连霍高速公路或新310国道。

●洛栾快速通道伊川县城至嵩县毛庄段正在改造施工，施行半幅通行。

上、下高速，最好选择“冷门”收费站

受限行规定和高速不免费政策的影响，预计今年元旦假期自驾出行活动热度将有所下降，短途出行车流量较上年会有所增长，但增幅将会收窄，增幅最大的为元旦当天(限行规定结束后的第一天)。

预计元旦假期首尾两天，连霍高速洛阳站，二广高速白马寺站、关林站、龙门站通行压力较大，市民可就近选择在较“冷门”的连霍高速孟津城区站、二广高速瀍河站、洛栾高速洛龙站通行。

●需要注意的是，洛栾高速74公里处双向封闭施工，请提前从嵩县站下站，旧县站上站绕行；宁洛高速汝州站改造施工禁止通行，请提前绕行。

这些路段隐患多，请您多留神

●洛卢高速144公里高铁桥上行方向桥下进口位置处，石砌护坡占用应急车道，致使道路变窄。

●洛卢高速166公里附近遇雨水天气路面湿滑，事故高发。

●二广高速1142公里往南方向为下坡加弯道。

●宁洛高速723公里至727公里西半幅，为转弯下坡路段。

●宁洛高速西半幅739公里至737公里段下坡坡度较大，减速带老化、缺失，雨天路面易积水。

●洛卢高速256公里至230公里段为长下坡，且易受地质灾害影响。

●此外，我市境内有3处团雾多发路段：

●连霍高速K674—K680

●连霍高速K735—K741

●宁洛高速K705—K714（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 李旋 石海涛）