洛阳西工体育场将进行提升改造

近日，西工体育场将进行提升改造的消息引起了不少市民的关注。作为许多洛阳人运动健身的地方，西工体育场的现状如何？为什么要进行提升改造？改造后有哪些变化？记者提前为您打探。

曾是大型活动举办地 如今设施落后亟待改造

记者从市体育局了解到，西工体育场始建于1985年，总占地面积130余亩，建筑面积为11513.7平方米，全场的看台、房屋建筑为框架结构，是我市历年来进行体育比赛和大型活动的主要场所，可容纳观众万余人。

几十年间，在此举办过的各类比赛不计其数，在这里曾举办过多届洛阳牡丹花会(中国洛阳牡丹文化节)开幕式和大型文艺演出，曾一度是“豫西最大的体育场”。

随着新区体育中心各大场馆的陆续建成，西工体育场的各项体育功能逐一缺失，逐渐淡出了人们的视线。近几年，西工体育场里基本不再举办大型体育竞赛活动，不过经常免费向公众开放，成了周边市民健身娱乐的好去处。

虽说市政府在2001年对西工体育场的周边环境进行了治理，但西工体育场基础设施建设依然相对滞后，且出现很多使用上的问题，如跑道破损、看台漏雨、座椅老化、灯光系统老旧、卫生间数量不足等，难以满足正常使用要求，更无法承办高水平的体育赛事，不能满足体育事业发展的要求。

打造品牌赛事 促进全民健身

党的十九大报告提出，广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设。《洛阳市体育事业“十三五”发展规划》指出，目前我市体育事业、产业虽然得到较快的发展，体育健身社会参与程度日益提升，其发展前景越来越广泛地被社会承认，但仍然存在场地设施建设和群众实际需要不相适应、训练设施陈旧、基础比较薄弱等问题。

市体育局相关负责人表示，西工体育场部分设施提升改造项目建成后，一方面可以利用场地引进知名的体育赛事，努力打造在洛阳乃至国内、国际的影响力，建设具有洛阳特色的赛事品牌，对推动我市体育运动的发展起到积极作用；另一方面，场地提升改造后具备面向社会开放与服务的功能，为市民增加了健身设施、提供了体育休闲场所，能够极大地满足市民开展全民健身及群众性体育活动的需求，对进一步发展我市的体育事业起到极大的推动作用。

从内到外焕然一新 看台座椅约为1.6万个

市体育局相关负责人介绍，目前西工体育场部分设施提升改造项目已获得市发改委同意实施的批复，正在办理初步设计审批和招标手续。本次改造将坚持实用与节俭相结合的原则，与周边的绿化环境、建筑色彩、消防系统等做到有机结合。提升改造后的西工体育场看台座椅约为1.6万个，可以满足体育训练、全民健身、承接赛事等多重需求。

项目将对西工体育场基础设施进行改造，以提升场地服务功能。对漏雨严重的看台进行维修翻新堵漏，提升改造后达到不漏雨、耐老化性好、色彩鲜艳持久的效果；增加南北向八个区的公共卫生间，对东西向的七个区已有卫生间进行提升改造；改造体育场外立面，采用金属灰等适合体育特点的色彩，突显健康洛阳、活力洛阳。

为了更好开展体育训练、满足承办国内外高水平赛事的需求，提升改造项目还将更新塑胶跑道面层和辅助场地约12196.47平方米，更新足球场天然草皮约7771平方米；看台增加低靠背座椅14619个，主席台增加高靠背带扶手座椅802个，座椅支架采用优质型钢；更新赛场照明系统、音响系统和电子显示屏，提升后的田径场和足球场无论白天和夜间均可承办国内、国际高水平体育赛事和活动。

此外，提升改造项目还将增设全场安防视频监控系统，在场内外安装各型高清摄像头约50个；实现光纤网络全覆盖，并实现西工体育场与市体育局、市体育中心、市消防指挥中心等互通与兼容，确保西工体育场举办大型活动时的秩序和安全。

据介绍，西工体育场提升改造项目预计于2018年4月开工，工期为12个月。(洛阳日报记者 李冰 通讯员 沈鸿灿 赵天祥)