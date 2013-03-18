知道吗？洛阳西工体育场的矮平房里走出过三名世界射击冠军

昔日女队员在洛阳市射击靶场训练

在本届全运会上，洛阳选手杨铱(yī)洋为河南代表队射落了首枚奖牌。您可知道，我市一直是射击强市，曾培养出3名世界冠军。近日，《洛阳晚报》记者通过采访老一代体育人、查阅志书，带您回顾我市射击项目的发展历程。

1 起源

西工体育场的平房里诞生了我市第一批“射手”

坐落于新区体育中心射击馆、隶属于市体育局的市射击单项体校，设施先进、环境幽雅，可在最初，它是另一番光景。

1955年，洛阳还没有专业射击学校，市体委为响应国家开展国防体育活动的号召，在西工体育场的一间矮平房里成立了洛阳市射击俱乐部。

“西工体育场西侧，就是训练用的露天靶场，长约100米、宽约50米。”如今已80岁的市射击单项体校退役教练毛同禄回忆说，当时靶场里有25个靶位，靶位下有一条靶沟，打靶时，有人专门在靶沟内“藏着”观察环数、记录成绩。

《洛阳市体育志》记载：“当时，射击俱乐部在全市选拔有培养前途的工人、学生进行业余射击训练。1956年，还组织开展学校、机关、厂矿优秀射手活动，进行射击表演和比赛，掀起了人人打靶射击的热潮。”

1957年前后，我市相继涌现出一批优秀男、女“射手”，如孙跃光、朱慧军、赵久文等，其中一些人成为我市第一批射击教练，为培育优秀射击人才做出了巨大贡献。

毛同禄代表河南省参加第一届全国运动会

2 发展

队员训练热情高涨赛场上崭露头角

毛同禄回忆，1962年，射击俱乐部和摩托车俱乐部、无线电俱乐部等被合并为国防体育俱乐部。

“那个时候我担任业余射击队教练，队里有40多名正式队员。”毛同禄说，当时大家训练热情很高，射击水平飞快提高。

1963年，在信阳举行的河南省十四市射击锦标赛中，我市代表队取得女子团体总分第一名、男子团体总分第三名的好成绩，在随后举行的河南省少年射击通讯赛和河南省青少年射击通讯赛上，我市代表队荣获3项冠军，打破2项省纪录。

可惜1966年，我市射击项目的发展进入停滞阶段。后来，国防体育俱乐部被撤销，一大批射击教练、运动员被调至其他岗位。

当年洛阳市射击比赛场景

3 辉煌

三次在省级赛事中登顶奠定射击强市地位

1972年，军事体育项目逐渐恢复，一些射击教练开始带领队员恢复训练。

“虽然军体项目恢复了，但射击靶场依然不让使用，我们就在西工体育场平房旁，用泥巴、树枝垒了一个简易棚子，练习射击动作。一段时间后，靶场恢复使用。”毛同禄说，那时训练条件虽然艰苦，但没有阻挡一些优秀运动员的涌现，李莉等世界射击冠军就是从这里走出去的。

1976年，市体委成立军事业余体育学校，射击项目发展再次步入正轨。《洛阳市体育志》记载了当时我市的射击发展水平：1978年9月，我市代表队在河南省四运会射击比赛中，荣获3项冠军、3项亚军、2项第四名、1项第五名，团体总分排名第二。

“那时，洛阳在省级比赛里经常是第二名。我市在军体校射击项目中就设置重点班，培养了一批优秀的射击运动员。”市射击单项体校前任校长赵跃峰说，正是这批优秀射击选手，使我市与郑州一并成为河南省射击双雄。《洛阳市体育志》记载了那段辉煌岁月：

1980年，在河南省射击分区赛中，我市代表队荣获11项单项团体冠军，3项单项团体亚军，打破4项河南省纪录，取得团体总分第一名的好成绩，首次登上河南省射击冠军宝座。

1982年，在河南省第五届运动会射击比赛中，我市代表队荣获5项冠军，6项亚军，破13项河南省纪录，再次荣获团体总分第一名，蝉联河南省射击冠军。

1986年，在河南省第六届运动会射击比赛中，我市代表队荣获10项冠军，6项亚军，5项季军，第三次登上河南省射击冠军宝座。

后来，随着机构改革，射击学校不断更换名号，但西工体育场的那排矮平房和旁边的射击靶场始终没有变，一批批优秀射击人才从这里走出，进入省队、国家队，角逐国际赛场。

4 转变

不再过度重视赛场夺金更注重输送高水平人才

2004年，设施先进的新区体育场射击馆建成，成为我市培育优秀射击人才的摇篮。在河南省第十一届运动会射击比赛上，我市代表队在射击项目上豪取20枚金牌，占金牌总数的40%，以明显优势获得射击比赛的金牌和奖牌的双料第一。

“目前，洛阳仍是射击强市，但发展思路已经逐渐转变。”市射击单项体校校长姚利平说，以往，运动员苦练多年只为有朝一日在赛场夺金，但如今，他们更注重为国家培养、输送高水平人才，根据每人的特点，制订不同的职业生涯规划。“有些运动员适合当教练，应该让他去大学深造，培养优秀人才；有些运动员适合去赛场夺金，应该安排他参加各种赛事。”姚利平说。

“现在我市射击项目发展正处于新老交替阶段，欢迎爱好射击运动的青少年加入。”姚利平说。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 沈鸿灿/文 记者 张怡熙/图）

相关链接

从洛阳走出的世界射击冠军

●邵伟萍，女，1963年出生，洛阳市人，1978年前在洛阳市业余射击队训练，主攻飞碟项目

1981年、1983年分别在世界第四十二届、第四十三届飞碟射击锦标赛上，荣获女子双向飞碟团体冠军。

在1982年委内瑞拉世界射击锦标赛上，荣获双向飞碟团体冠军，破该项目世界团体纪录，个人打平世界纪录。

在1985年意大利世界飞碟射击锦标赛上，荣获团体冠军。

●李莉，女，1958年出生，河南省焦作市人，1972年前在洛阳市业余射击队训练，主攻飞碟项目

在世界性比赛中夺得2次个人冠军、5次团体冠军。

在1982年委内瑞拉世界射击锦标赛上，以188靶荣获冠军，并与同伴以383靶荣获世界团体冠军。

●金跃康，男，1967年出生，北京市人，1973年前在洛阳市业余射击队训练，主攻手枪项目

在1981年阿根廷世界射击锦标赛上，荣获团体冠军，并破全国纪录。

在1982年第九届亚运会上，荣获团体冠军，破亚洲和亚运会纪录。 (本版图片均为记者翻拍)