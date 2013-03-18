洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

知道吗？洛阳西工体育场的矮平房里走出过三名世界射击冠军
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-08-10 08:45
分享到：

　　昔日女队员在洛阳市射击靶场训练

　　在本届全运会上，洛阳选手杨铱(yī)洋为河南代表队射落了首枚奖牌。您可知道，我市一直是射击强市，曾培养出3名世界冠军。近日，《洛阳晚报》记者通过采访老一代体育人、查阅志书，带您回顾我市射击项目的发展历程。

　　1 起源

　　西工体育场的平房里诞生了我市第一批“射手”

　　坐落于新区体育中心射击馆、隶属于市体育局的市射击单项体校，设施先进、环境幽雅，可在最初，它是另一番光景。

　　1955年，洛阳还没有专业射击学校，市体委为响应国家开展国防体育活动的号召，在西工体育场的一间矮平房里成立了洛阳市射击俱乐部。

　　“西工体育场西侧，就是训练用的露天靶场，长约100米、宽约50米。”如今已80岁的市射击单项体校退役教练毛同禄回忆说，当时靶场里有25个靶位，靶位下有一条靶沟，打靶时，有人专门在靶沟内“藏着”观察环数、记录成绩。

　　《洛阳市体育志》记载：“当时，射击俱乐部在全市选拔有培养前途的工人、学生进行业余射击训练。1956年，还组织开展学校、机关、厂矿优秀射手活动，进行射击表演和比赛，掀起了人人打靶射击的热潮。”

　　1957年前后，我市相继涌现出一批优秀男、女“射手”，如孙跃光、朱慧军、赵久文等，其中一些人成为我市第一批射击教练，为培育优秀射击人才做出了巨大贡献。

毛同禄代表河南省参加第一届全国运动会

　　2 发展

　　队员训练热情高涨赛场上崭露头角

　　毛同禄回忆，1962年，射击俱乐部和摩托车俱乐部、无线电俱乐部等被合并为国防体育俱乐部。

　　“那个时候我担任业余射击队教练，队里有40多名正式队员。”毛同禄说，当时大家训练热情很高，射击水平飞快提高。

　　1963年，在信阳举行的河南省十四市射击锦标赛中，我市代表队取得女子团体总分第一名、男子团体总分第三名的好成绩，在随后举行的河南省少年射击通讯赛和河南省青少年射击通讯赛上，我市代表队荣获3项冠军，打破2项省纪录。

　　可惜1966年，我市射击项目的发展进入停滞阶段。后来，国防体育俱乐部被撤销，一大批射击教练、运动员被调至其他岗位。

当年洛阳市射击比赛场景

　　3 辉煌

　　三次在省级赛事中登顶奠定射击强市地位

　　1972年，军事体育项目逐渐恢复，一些射击教练开始带领队员恢复训练。

　　“虽然军体项目恢复了，但射击靶场依然不让使用，我们就在西工体育场平房旁，用泥巴、树枝垒了一个简易棚子，练习射击动作。一段时间后，靶场恢复使用。”毛同禄说，那时训练条件虽然艰苦，但没有阻挡一些优秀运动员的涌现，李莉等世界射击冠军就是从这里走出去的。

　　1976年，市体委成立军事业余体育学校，射击项目发展再次步入正轨。《洛阳市体育志》记载了当时我市的射击发展水平：1978年9月，我市代表队在河南省四运会射击比赛中，荣获3项冠军、3项亚军、2项第四名、1项第五名，团体总分排名第二。

　　“那时，洛阳在省级比赛里经常是第二名。我市在军体校射击项目中就设置重点班，培养了一批优秀的射击运动员。”市射击单项体校前任校长赵跃峰说，正是这批优秀射击选手，使我市与郑州一并成为河南省射击双雄。《洛阳市体育志》记载了那段辉煌岁月：

　　1980年，在河南省射击分区赛中，我市代表队荣获11项单项团体冠军，3项单项团体亚军，打破4项河南省纪录，取得团体总分第一名的好成绩，首次登上河南省射击冠军宝座。

　　1982年，在河南省第五届运动会射击比赛中，我市代表队荣获5项冠军，6项亚军，破13项河南省纪录，再次荣获团体总分第一名，蝉联河南省射击冠军。

　　1986年，在河南省第六届运动会射击比赛中，我市代表队荣获10项冠军，6项亚军，5项季军，第三次登上河南省射击冠军宝座。

　　后来，随着机构改革，射击学校不断更换名号，但西工体育场的那排矮平房和旁边的射击靶场始终没有变，一批批优秀射击人才从这里走出，进入省队、国家队，角逐国际赛场。

　　4 转变

　　不再过度重视赛场夺金更注重输送高水平人才

　　2004年，设施先进的新区体育场射击馆建成，成为我市培育优秀射击人才的摇篮。在河南省第十一届运动会射击比赛上，我市代表队在射击项目上豪取20枚金牌，占金牌总数的40%，以明显优势获得射击比赛的金牌和奖牌的双料第一。

　　“目前，洛阳仍是射击强市，但发展思路已经逐渐转变。”市射击单项体校校长姚利平说，以往，运动员苦练多年只为有朝一日在赛场夺金，但如今，他们更注重为国家培养、输送高水平人才，根据每人的特点，制订不同的职业生涯规划。“有些运动员适合当教练，应该让他去大学深造，培养优秀人才；有些运动员适合去赛场夺金，应该安排他参加各种赛事。”姚利平说。

　　“现在我市射击项目发展正处于新老交替阶段，欢迎爱好射击运动的青少年加入。”姚利平说。（洛阳晚报记者 刘嘉仪 通讯员 沈鸿灿/文 记者 张怡熙/图）

　　相关链接

　　从洛阳走出的世界射击冠军

　　●邵伟萍，女，1963年出生，洛阳市人，1978年前在洛阳市业余射击队训练，主攻飞碟项目

　　1981年、1983年分别在世界第四十二届、第四十三届飞碟射击锦标赛上，荣获女子双向飞碟团体冠军。

　　在1982年委内瑞拉世界射击锦标赛上，荣获双向飞碟团体冠军，破该项目世界团体纪录，个人打平世界纪录。

　　在1985年意大利世界飞碟射击锦标赛上，荣获团体冠军。

　　●李莉，女，1958年出生，河南省焦作市人，1972年前在洛阳市业余射击队训练，主攻飞碟项目

　　在世界性比赛中夺得2次个人冠军、5次团体冠军。

　　在1982年委内瑞拉世界射击锦标赛上，以188靶荣获冠军，并与同伴以383靶荣获世界团体冠军。

　　●金跃康，男，1967年出生，北京市人，1973年前在洛阳市业余射击队训练，主攻手枪项目

　　在1981年阿根廷世界射击锦标赛上，荣获团体冠军，并破全国纪录。

　　在1982年第九届亚运会上，荣获团体冠军，破亚洲和亚运会纪录。　(本版图片均为记者翻拍)
[ 责任编辑：史戎戎]
分享到：
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这5家医院成跨省异地就医住院费直接结算定点机构
  • ·地震发生时，正确的逃生方式是什么
  • ·洛阳贫困生杨艺鸽想卖自制明信片筹学费
    		•
    盘腿打坐 健身怡情
    盘腿打坐 健身怡情
    盘腿打坐 健身怡情
        天气炎热，心烦气躁，懒得出门，有什么运动既能在家做，又能舒缓情绪？如今，中老年人流行打坐锻炼身体。或...
  • ·兔乖乖养成记
  • · 她为什么不想回家
  • ·夏日寻清凉 读书休闲两不误
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛吉快速通道黄河大桥:飞架南北绘通途
  • “自驾游栾川·高速全免费”活动引爆暑...
  • 洛阳市气象台发布高温橙色预警信号 市...
  • 洛阳游客均平安：412名在九寨沟 75名...
  • 紧抓航空、铁路、公路建设，拓展城市...
  • 洛阳5家医院被确定为跨省异地就医住院...
  • “洛阳智造”助建西成高铁
  • 洛阳女孩九寨沟地震后失联 母亲在央视...
  • 栾川县庄子村：山沟沟里满是城里人
  • 影片《战狼2》大部分航拍画面出自咱洛...
    		•
    百姓呼声
    为配合地铁施工，中州东路段路灯暂无法使用
    洛阳市实验小学恒大分校今年暂开一至三年级
    精彩图片
    美呆了！洛阳天空上演...
    开元大道将西延4公里 ...
    洛阳龙门站综合交通枢...
    洛阳市有了首个24小时...
    精彩热帖

    舞步出品 西苑桥夜景

    村民代表大会随拍

    机车工厂叙事

    华夏龙宫 - 鸡冠洞
    /【光影瞬间】酷暑下的人像拍摄
    /美轮美奂的梦幻世界
    /黄河小浪底天女河景区首届“激浪漂流暨摸鱼
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605