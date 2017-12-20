洛阳籍消防战士突发疾病倒在岗位上 昨天他“回家”了

徐智鹏“回家”

昨日，对50岁的徐顺通和他的妻子蔡玉莲来说格外难熬，他们之前期盼当兵4年只在家待过18天的儿子徐智鹏能常回家看看，让他们没想到的是，白发人送黑发人的事儿竟发生在自己身上。

18日，在西安市公安消防支队莲湖大队西华门中队服役的徐智鹏，因爆发性心肌炎倒在了岗位上，经抢救无效去世。

昨日，记者全程记录了徐智鹏父母迎接儿子“回家”的过程。

7时30分 徐智鹏家

一大早，记者就来到了北盟路附近的紫云花园小区，这里是徐智鹏的家。

因为蔡玉莲过于伤心，徐顺通的神情也有些恍惚，所以记者决定放弃对他们的采访，不忍再给他们增加一丝一毫的痛。

丁月红是蔡玉莲几十年的好友，她告诉记者，在这套徐家人搬进没几年、面积不算大的房子里，有这家人对未来最美好的憧憬，“玉莲之前跟我们说过很多次，明年春节前要把屋子打扫得干干净净，让鹏鹏把女朋友带回来给他们瞧瞧”。

蔡玉莲已下岗多年，几年前全家人“勒紧裤腰带”贷款买了这套经济适用房，本以为日子会渐渐好起来，没想到等来的却是徐智鹏去世的噩耗。

丁月红的儿子和徐智鹏同岁，她是看着徐智鹏长大的。“我也是母亲，发生这样的事儿，我的心都碎了，根本不敢想玉莲两口子得难受成啥样。”丁月红说，从18日事发到现在，蔡玉莲几乎不吃不喝，一下子瘦了好多，而一辈子看起来没为什么事儿发过愁的徐顺通，一夜之间头发白了一半。

8时 前往洛阳龙门站

“该走了，我们去接鹏鹏‘回家’。”徐顺通看了一眼挂在客厅墙上的钟表，对在俩人搀扶下哭得满脸通红的蔡玉莲，轻轻地说了这句话。

“他这是硬挺着呢，如果他能哭出来，我们也能放心点儿。”丁月红小声地对记者说。

按照计划，由徐智鹏战友护送的骨灰盒，将于8时45分从西安抵达洛阳。

徐智鹏的战友用拥抱安慰蔡玉莲

8时55分 洛阳龙门站停车场前

当消防战士抱着盖有党旗的骨灰盒出现在徐顺通夫妇的面前时，痛彻心扉的哭声瞬间让空气凝固。

“鹏鹏，妈妈的好孩子，你跟妈妈‘回家’……”蔡玉莲快步冲了上去，哭到不能自已的她被亲属搀扶住了。徐顺通颤颤巍巍地伸出手，张开嘴却没有哭出声来，白发在寒风中被吹得凌乱。“鹏鹏‘回家’‘回家’‘回家’……”他一直重复着这两个字。

9时40分 邙山公墓外

徐智鹏的舅妈周女士告诉记者，当兵是鹏鹏从小的心愿。他曾在家人团聚时说，自己的梦想是穿上军装，把一生奉献给国家。

“上一次见他也是在洛阳龙门站，他休假回家没待两天，就接到部队的电话，二话没说就订了回程票。那次，是我和他妈妈到车站送的他。”周女士抹了一把眼泪说，她至今记得，最后一次见到徐智鹏的场景，“我看着他走进检票口，还挥手跟我们说再见……人说没就没了，这怎么可能？我不相信，我怎么能相信啊？”

在周女士的记忆中，徐智鹏是个懂事、孝顺的好孩子，每次休假回家都会逐个向长辈致以问候，对人真诚、热情。此外，他忠于工作，在当兵的4年时间里，他只在家待了18天，每在家一天，蔡玉莲就会在日历上画一个圈。“他的爸妈还没看到他结婚，还没帮他带孩子呢……”周女士说。

10时30分 邙山公墓内

“我叫徐智鹏，今年23岁，守护每个家庭，守护每一个人，是我的承诺。”当这熟悉的声音从音响中传来时，徐顺通再也无法抑制眼泪，“鹏鹏啊，我的儿子……”

徐智鹏的战友李治说，18日上午，徐智鹏在与战友交接班后，便开始整理车辆及各种器材，就在这时，他突然倒地昏迷不醒，送医后被确诊为爆发性心肌炎，经抢救无效于当日13时30分左右去世。

事发当日，徐智鹏的父母就赶到了西安。后来，他们返回洛阳，准备儿子的后事。

“他是我最好的战友。”李治说，徐智鹏是一名年轻的共产党员，入伍以来，参与大大小小的灭火任务900余次、社会抢险救助300余起，抢救遇险群众200余人，执行过许多“急难险重”的任务，多次获得“优秀士兵”等荣誉称号。

李治还给记者讲了一件事儿：2014年4月，《华商报》曾报道一名西安市民在含光门城墙附近捡到一只小猫头鹰，动物保护部门表示，小猫头鹰太小，不能人工喂养，建议送回原来的窝里。后来，《华商报》记者向徐智鹏所在的消防中队求助。最终，热心的徐智鹏将小猫头鹰放回了窝里。“他就是这样一个温暖、有爱的人，他不仅是父母的骄傲，还是我们的骄傲。”李治说。（洛阳晚报记者 王若馨/文 张斌/图）