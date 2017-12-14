打通断头路 完善洛阳交通网

市委十一届五次全会提出，要加快提升基础能力，持续推进现代基础设施体系建设，坚持突出重点、弥补短板、强化弱项，加强交通、能源、信息、水利等基础设施建设。近日，市委联合督查组前往市城乡一体化示范区建设局及项目建设工地实地了解重点民生实事落实情况。

在香山路(广利街至龙门大道段)施工现场，大型沥青摊铺机缓缓前行，工人们正在进行人行道铺装作业，车行道路两侧道牙铺设已经完成。该道路长约700米，于11月底开始土地清表施工，目前定鼎门街排涝渠过香山路箱涵、道路污水管道、雨水管道、电缆沟开挖等正在推进。“该道路已完成施工总量的80%以上，绿化、标线、路牌、路灯等的施工和安装随后展开。”市城乡一体化示范区建设局相关负责人说。

在永泰街(伊洛路至南环路段)施工现场，工人们正忙着进行快车道路基混凝土垫层施工及其两侧的挡墙施工，快车道预计本月底具备通车条件，土方工程、污水管网建设等处于收尾阶段。“永泰街断头路打通工程，是洛阳龙门站综合交通枢纽项目的重要组成部分，现已通过匝道与通衢路、伊洛路相连，未来还将与王城大道相连，进一步优化城市路网体系。”市城乡一体化示范区建设局副局长文之和说。

市委联合督查组来到学府街(伊洛路至站前西路段)建设工地，看到快车道水稳层已摊铺完毕，处于养护阶段，10余名工人正在进行慢车道雨污水管道施工。“这条道路全长不足300米，已完成施工总量的80%以上，我们将克服困难，争取早日实现灯亮、路通、标线齐的目标，方便周边群众出行。”施工单位相关负责人说。

滨河南路(龙门大道至新街桥段)主体已经完工，龙门大道东侧采取临时保通措施，不时有车辆往来。“目前，破除保通路、道路绿化、安装路灯、施划标线等工作尚未开始。”市城乡一体化示范区建设局副局长焦连飞说。

洛阳文博体育公园项目位于洛龙区，西起王城大桥、东至牡丹桥、北临滨河南路、南至隋唐城路，规划用地约33公顷，主要建设绿化、道路、广场、景观小品、体育休闲设施等。“目前，该项目已进行围挡，在正式开工后进行清理地面附属物、平整场地、移植树木等工作。”该项目副指挥长孙建钦说。

市城乡一体化示范区建设局局长孙安卿表示，将督促施工单位克服困难、加快推进，保质保量完成民生实事项目。2018年，该局打算实施伊洛路西段二期、新源路二期、白塔路二期、孔明街一期、王府路四期、瀛洲路南段建设，将加强统筹安排，落实一把手责任制，把民生实事工程建设落到实处。（洛阳日报记者 姜明明）

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市城乡一体化示范区建设局重点民生实事落实情况

2017年，市城乡一体化示范区建设局具体承办重点民生实事共3项，目前已完成1项(开工建设文博体育公园)，剩余2项(断头路打通工程、滨河南路建设)正在推进中。

1.实施永泰街、通衢路、金城寨街、厚载门街、香山路、学府街等6条断头路打通工程。截至目前，已完工3条，分别是通衢路、金城寨街、厚载门街。正在推进3条，分别是永泰街三期、香山路、学府街，正在进行主车道沥青摊铺，12月底前具备通车条件。

2.完成滨河南路(龙门大道至新街桥段)项目建设。滨河南路(龙门大道至新街桥段)仅剩龙门大道路口北侧200米左右保通路未完成改造，其余路段都已建成投用，目前正在绿化施工。

3.开工建设文博体育公园。12月26日上午已举行项目开工仪式，目前，市城乡一体化示范区建设局已组织施工单位对西半部地块进行清表、土地平整，对王城大桥下等未封闭的区域进行围挡施工，洛龙区正在对项目区域内电杆、坟墓等进行补偿迁移。(市委督查室市政府督查室)