洛阳雪天最新路况：市区桥面结冰 部分高速交通管制

洛阳网讯 今日8时，洛阳市公安局交警支队发布雪天最新路况： 目前，市区除中州路七里河桥上非机动车道、谷水花坛、衡山桥桥面、中州东路启明南路口高架桥上有积雪，西苑桥、瀛州桥、凌波桥慢车道上、陇海立交桥、洛阳桥桥面、伊河桥、高铁桥桥面上结薄冰，市区其它道路地面湿滑，通行正常。 洛阳辖区高速路况：郑卢高速公路洛宁站至上戈站，洛栾高速公路全线双向进行临时交通管制，二广高速汝阳站、刘店站封闭，其他高速路段及站口正常通行，全省禁止七座(含七座)以上的客车上站。(记者 郭瑛) 市交警部门提醒，雪天驾车出行需谨慎： 1、雪天路面结冰易滑，交通安全风险加大。行车时控制车速谨慎驾驶，保持安全车距，避免急转向或紧急制动。 2、雪天路滑请及时关注路况信息，尽量减少驾车出行。冰雪路面行车要集中注意力，保持安全车距，低速平稳驾驶，不要随意并线、超车。制动时采取点刹或降挡减速，转向时要减速加大转弯半径，遇有情况提前减速，切忌急打方向、急踩刹车。 3、积雪、结冰路面摩擦系数低，降低车辆制动效能，引发侧滑。驾车通过急弯、路面湿滑等易引发滑转的道路，要严格控制车速，车辆发生侧滑，切不可急转方向或紧急制动。 4、在冰雪路面起步时，应缓加油、慢抬离合器，行车过程中要保持安全的车速和距离。 5、降雪导致路面结冰湿滑，交通安全风险加大。下坡时不要空挡滑行，上坡时注意控制车速，避免急踩油门、高速冲坡。遇紧急情况，请及时制动，切莫急打方向。 6、雪天驾车出行，请提前注意检查轮胎、制动、灯光等装置，可随车携带防滑链、硬木块、废旧纸箱等物品，以备车辆在冰雪路面遇到轮胎打滑等紧急情况时使用。 7、冰雪路面驾车要远离行人、非机动车，防止车辆侧滑或行人摔倒发生交通事故。