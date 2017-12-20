轨道交通电源系统“肾脏”将有“洛阳造”

工人正在组装磁性器件

项目档案

-项目名称：特富特洛阳生产基地

-投资总额：2.3亿元

-项目简介：该项目位于老城区洛阳灰熊科技园内，是特富特科技(深圳)有限公司在全国布局的首个研发生产基地，已组建包括来自瑞士、法国等的行业知名专家在内的研发、技术及管理团队。该公司凭借全球领先的工艺技术、产品设计能力，在中大功率逆变电源磁性器件市场上博得了诸多赞誉，已成为施耐德、艾默生、伊顿等世界五百强企业的合作伙伴。

未来，轨道交通电源系统的“肾脏”将有“洛阳造”。

16日，冬日晴暖。在老城区灰熊科技园内，占地8000平方米的厂房焕然一新，一场别样的“婚礼”圆满举行——特富特洛阳生产基地投产暨技术创新观摩会举办，这家曾荣获中国创新创业大赛(深圳赛区)第三名的科技创新型企业与我市“联姻”。

目前，特富特公司已成功创建全球首个智能化的产品设计平台，解决了定制化产品对设计人员数量的依赖问题，创造了全球唯一用于生产重型环形变压器的工业设备，并成功应用于各类大功率电源生产。该公司产品和服务主要针对轨道交通电源系统、光伏逆变设备和新能源动车相关设备等领域。

该公司董事长、创始人李晖介绍，在轨道交通中，电源系统主要为车站、控制中心、停车场和车辆段设备提供电力，保证在市电故障或发生超限时，设备仍能正常工作。李晖说：“我们生产的磁性器件相当于轨道交通电源系统的‘肾脏’，对于电源系统的稳定性、可靠性都至关重要。未来，这些磁性器件将实现‘洛阳造’。”

依靠自主研发技术，特富特公司生产的大功率环形变压器比传统变压器重量轻、体积小，电磁污染大幅降低，成本下降20%至30%。目前，该产品的国内市场规模接近100亿元，全球市场规模达400亿元。未来，该公司产品将成为行业内的一匹“黑马”。

“从项目对接洽谈到落地投产、见效，只用了不到一年。”李晖说，今年4月，之所以决定将该公司首个生产基地放在洛阳，是看中了老城区有关部门的“保姆式服务”。

年产50万套磁性器件的特富特洛阳生产基地一期项目正式运营，填补了我省在中大功率逆变电源磁性器件市场上的空白。该公司计划将洛阳生产基地打造为国内顶尖的磁性器件产业基地和行业领先的专业智能化设备制造中心，并计划实现年销售额3亿元到5亿元，创造就业岗位200个。

特富特公司还计划投资4000万元，在洛阳建设新型磁性材料研究院及智能装备研究院，分别对流体磁材的工业化及人工智能在本行业工业设备上的应用进行研究和开发，进一步增强企业研发创新实力，进而吸引产业上、下游相关企业进驻我市，形成集聚效应。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 乔永峰 石智卫 文/图）