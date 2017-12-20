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提笔写封家书 传承“尺素”文化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-26 09:19

　　在省妇联举行的家书家信征集活动中，我市靳庆法写给外孙女的一封信，从2万多封作品中脱颖而出。这封家书蕴含孝亲、敬亲、爱亲诸多情感，对后代的教诲和期许绵长。

　　见字如面。薄薄的信纸，使家、国、天下情怀具象化，家书集时代、家风、文学、书法于一体，具有独特的魅力，是传统文化的一个温暖符号。

　　“尺素在鱼肠，寸心凭雁足。”今年4月，国家有关单位印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，号召人们“挖掘和整理家训、家书文化”，提笔写封家书，传承“尺素”文化。

　　有人说，一部家书史，是一部中华文学史、艺术史，家书不仅保存、流传了长辈的做人准则、学养风范，更是一种时代的印记。

　　文字未出现时，《周易》有文“上古结绳而治，后世圣人易之为书契”，家书是“结绳为字”，这种无言的表达十分素朴；当家书以“尺牍”“尺素”“书札”“简札”“信笺”等形式出现时，家书载体的进化，使家书情感的表达丰富、雅致起来。

　　犹记得，“烽火连三月，家书抵万金”，使我们初识离乱岁月的人生悲苦；“洛阳城里见秋风，欲作家书意万重”，使我们于遥想中感受旅人的思乡之情；“云中谁寄锦书来，雁字回时，月满西楼”，使我们领略家书寄托的浪漫情思；“欲寄彩笺兼尺素，山长水阔知何处”，使我们读懂山高水长、音信难寄的无奈……

　　现代社会固然离不开高效、便捷的通信技术，但也少不了传情达意的家书，家书情怀，不应被人们丢弃在匆忙的岁月中。

　　提笔写封家书吧，将千言万语诉诸笔端，让家书文化流淌于笔尖；用心感受家书文化的深厚内涵，这，应当是传承家书文化的美好姿态。（冯保萍）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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