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注意！豫C车主申领ETC卡 走环城高速也可免费通行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-26 08:39

　　为让市民充分享受到洛阳“环城高速豫C车辆免费通行”这一福利政策，市交通局昨日又推出便民举措：车主只用免费申领ETC卡，无须加装ETC设备，走人工通道刷卡同样可以享受免费通行。

　　政策回顾

　　洛阳环城高速公路，豫C车辆免费通行

　　●免费通行条件：豫C牌照七座以下(含七座)小型客车。

　　●免费通行站点：洛阳站、孟津城区站、洛阳东站、白马寺站、瀍河站、关林站、龙门站、伊川北站、洛龙站、新区站、高新区站、周山站、涧西站。

　　需要提醒车主们的是，通行车辆上站和下站必须都在上述13个站点范围内，如果车辆行驶区间超过洛阳环城高速公路，即上站口和下站口中有一个不在上述规定范围内，都不能享受免费通行政策，须按实际行驶里程缴纳车辆通行费。

　　按照政策规定，享受免费通行政策车辆需要走ETC通道以提高通过率，2017年9月17日至12月31日为ETC设备安装宽限期，在此期间所有符合条件的车辆均可免费通行；从2018年1月1日起，没有安装ETC设备的小型客车享受免费通行政策将受到影响。

　　优惠升级

　　ETC卡免费申领，走人工通道刷卡通行也免费

　　如今许多单位、小区都有“门禁卡”，刷卡进出也成为许多人的习惯。为给市民免费走环城高速提供便利，市交通局在此前拓宽ETC办理渠道等的基础上，再次推出便民举措：豫C车辆车主只用办理ETC卡，无需加装ETC设备，也能享受洛阳环城高速免费通行政策。

　　使用方式

　　●已加装ETC设备的车辆，直接走ETC通道无须刷卡即可通过，通过率较高。根据权威部门测算，ETC车辆上下站速度是人工收费车辆上下站速度的4到5倍。

　　●只申领ETC卡的车辆，则需要走人工通道，上站时将ETC卡交给收费管理员刷卡，下站时再行刷卡，经认定通行区域为免费区域后，即可免费通过。

　　“ETC卡为车主私人所有，就像门票一样出示给收费管理员即可。”市交通局有关负责人说，在省内、省外高速公路通行时，车主也可在人工通道刷卡缴费，并享受当地的通行费优惠政策。

　　办理渠道

　　●网点办理免费

　　洛阳环城高速收费站ETC客服网点地址：

　　洛阳站连霍高速王城大道洛阳收费站下站口

　　关林站洛龙区开元大道关林收费站下站口

　　龙门站洛龙区龙顾路龙门收费站上站口

　　瀍河站瀍河区中州东路瀍河收费站下站口

　　●网上办理10元

　　办理方式：登录京东、淘宝网，搜索“中原通ETC”，进店购买10元套餐商品并提交所需资料，等候快递送货即可。

　　网点办理所需资料

　　01车主身份证原件及复印件

　　02车辆行驶证原件及复印件

　　03提供车主名下任一银行卡卡号

　　04车主手机号码

　　温馨提示

　　只办理ETC卡的用户只能通行人工通道，不能通行ETC通道。

　　此外，银行渠道、联通渠道等ETC办理优惠政策同步进行中，具体办理地点、优惠措施可登录www.9618968.com客服网站、关注微信公众号“中原通ETC”或拨打9618968查询。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 何楠）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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