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追寻洛阳古寨：安居古寨 唯余静美
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-25 09:31

　　范家祠堂局部

　　南寨门

　　厚重的黄土墙，成排的老房子，再配上湛蓝的天空、斑驳的树影，冬日的安居古寨静美如画。

　　可惜，愿意一直住在“画”中的人，已没有几个了。这个寨子的过去，也远不像今天这样静美。

　　安居古寨位于洛宁县陈吴乡禄北村，清同治十三年(公元1874年)始建，清光绪五年(公元1879年)建成，距今已有100多年的历史。当年，人们建这座寨子的目的很明确，就是防御刀客(即土匪)，让日子能够安稳地过下去。

　　清末至民国初年，豫西地区刀客横行，百姓根本找不到一方安居的乐土。尽管安居寨高筑寨墙，寨外河沟环绕，寨内设置炮台，每日有人巡逻放哨，仍没能阻挡住刀客的疯狂进攻。据当地史料记载，清宣统元年(公元1909年)，安居寨被刀客攻破，40多间房屋被大火烧毁，20余人丧生。

　　后来，经过加固和重修的安居寨，也曾被日伪军作为据点，经历了不堪回首的岁月。今天，还有村民指着南寨墙上的孔洞，说：“看，那就是当年架机枪的地方。”

　　寨子从南到北有一条主街道，不长，一眼就可以望到头。老房子排列在主街道两边，又分了几条东西巷，如今大多已人去巷空。我从南寨门进去，脚步放得很轻，生怕惊扰了那些断壁残垣，也怕惊扰了岁月。

　　74岁的尚松梅站在那里看着我。她前两年搬出了寨子，住在村里的女儿家，没事就回来看看老房子。“我17岁就嫁过来，在这儿住了好多年。”她说，寨子里住的都是范家人，所以寨子也叫范家寨。20多年前，《黄泥墙》剧组还到这里拍过电影，“来了好多人”。

　　过去，禄北村与相邻的禄南村统称禄地村，相传因这里是北宋政治家范仲淹的封禄之地而得名。北寨门外有范家祠堂，据祠堂的碑刻记载，这里的范氏家族是范仲淹的后人。（洛阳晚报首席记者 张广英 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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