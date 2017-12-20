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工商银行洛阳分行强化岁末年初安全管理 切实保障稳健运营
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2017-12-22 10:15

　　进入岁末年初，工商银行洛阳分行结合岁末年初安全工作特点，进一步强化安全宣传教育，提升全员安全防范意识和能力，做好各类突发事件的应对准备工作，切实为广大市民提供安全可靠的金融服务。

　　该行狠抓制度落实，牢固树立遵章守纪、依规操作的良好习惯，持续抓好各项安全、内控、廉政等制度落实，确保安全保卫、消防、内控案防和党风廉政建设与经营管理同计划、同部署、同督导、同考核，进一步督促从业人员依法合规开展金融服务，确保各项制度规定落实到位。

　　在此基础上，该行加大安全防范知识的培训力度，结合自身实际和安全防范工作需要，先后举办二次安全防范知识培训，有效提升安保从业人员的专业知识水平。特别是进入冬季以来，该行在辖内持续开展了消防安全培训，邀请消防专家现场为员工讲解冬季消防知识，并组织在户外开展实地消防灭火演练，切实提高全员消防意识和应急处置能力，

　　与此同时，工行洛阳分行扎实推进安全设施的管理，及时更新改造老旧设施，加强报警、监控设备的维修保养，持续提升安全设施管理品质，确保经营活动平稳正常运转。（赵国良）
[ 责任编辑：史戎戎]
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