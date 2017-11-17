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离婚时，住房公积金能分割吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-22 08:56

　　【案例】

　　刘达和张芳交往一年后，于2016年5月登记结婚。

　　婚后几个月，俩人的生活甜甜蜜蜜，可后来，刘达热衷于打麻将，经常半夜才回家，张芳和双方的家人多次劝说，刘达仍我行我素。最终，张芳决定和刘达离婚。

　　看到妻子心意已决，刘达也同意了离婚。俩人在分割财产时出现了问题，张芳要求分割刘达名下10万余元的住房公积金，刘达却坚决反对，认为这是其个人财产，且离婚不是提取住房公积金的理由，张芳无权分割。俩人找到律师进行咨询。

　　【释法】

　　河南大进律师事务所任希红律师：根据我国婚姻法第十七条规定，夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产归夫妻共同所有：工资、奖金；生产、经营的收益；知识产权的收益；继承或赠与所得的财产；其他应当归共同所有的财产。另外，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(二)》第十一条规定，婚姻关系存续期间，下列财产属于婚姻法第十七条规定的“其他应当归共同所有的财产”：一方以个人财产投资取得的收益；男女双方实际取得或者应当取得的住房补贴、住房公积金；男女双方实际取得或者应当取得的养老保险金、破产安置补偿费。

　　本案中，刘先生和张女士是2016年5月办理的登记结婚手续，在此以后刘先生所取得的住房公积金是夫妻共同财产，张女士有权要求分割，在此时间以前的，属于刘先生的个人财产，张女士无权要求分割，但依据《住房公积金管理条例》的规定，当事人离婚不是提取住房公积金的事由。在具体操作上，可以先计算出双方婚姻关系存续期间住房公积金的总额，然后再在夫妻之间进行分割。为便于执行，可由一方把按照住房公积金款项的折价款付给另一方。

　　如果您有法律问题需要咨询，可拨打河南大进律师事务所法律热线63332227、15896647904，或者到位于九都路与黄河路交叉口的星河国际16楼河南大进律师事务所进行咨询。(文中所涉及人名均为化名)
[ 责任编辑：席倩倩]
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