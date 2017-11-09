洛阳市民注意！12月29日起住房公积金业务停办

洛阳网讯 近期需要办理住房公积金业务的洛阳市民注意了，12月29日起洛阳公积金业务将连续停办4天，于2018年1月2日恢复。

记者今日从洛阳市住房公积金管理中心获悉，为做好2017年度住房公积金年度决算工作，将于2017年12月29日起至2018年1月1日停止办理住房公积金柜面各项业务，期间单位网厅业务也将停止(只提供查询功能)。2018年1月2日可恢复正常办理。

此外，住房公积金管理中心在12月29日、30日、31日停止进行贷款按月批量回收业务(含冲还贷业务)，2018年1月1日恢复此业务。

在此提醒广大市民及挂账未摊销的缴存单位经办人，如有业务办理需要，相关资料请于本月29日以前及时提交；如需查询公积金，可登陆支付宝“刷脸”查询。(见习记者 谢娜娜)