2018年全省中招体育考试方案敲定 中招体育考试明年4月进行

2018年全省中招体育考试方案敲定！省教育厅近日发布《关于切实做好2018年初中毕业升学体育考试工作的通知》，明年中招，全省体育考试成绩以满分70分计入总成绩。

昨日，市教育局体艺卫站相关负责人表示，根据全省安排，我市市区中招体育考试时间预计为明年4月中上旬，各县(市)区考试将在明年4月1日至6月1日间进行，报名时间均为明年3月上旬，具体时间确定后将通过晚报公布。我市2018年中考体育项目、分值等与2017年相同。满分70分中，包括过程评价成绩10分、升学体育考试成绩60分，两项成绩相加后直接记入中招成绩。过程评价的成绩须在学校公示3天以上。

●升学体育考试项目全市统一为：

中长跑(男1000米、女800米)

立定跳远

篮球运球或足球运球(二选一)

温馨提示：按照往年情况，长跑是最后进行的项目，其他两个项目由监考老师根据现场情况统筹安排考试顺序，所有项目均使用智能化仪器测试。

●身体残疾或因伤、病无法参加体育考试的考生，可在报名后提前申请残免或病免。

残免对象

因肢体残疾丧失运动能力的考生。

注意事项：申请人可持残疾证申请免考，残免考生的体育成绩按满分的80%(56分)计入总成绩。

病免对象

因伤、病长期免修体育课，但未丧失运动能力的考生，或因意外事故确实不能参加体育考试的考生；患心血管、呼吸系统疾病的考生。

注意事项：病免考生的体育成绩按满分的60%(42分)计入总成绩。

温馨提示：免考申请表须由班主任、体育教师、学校领导签名并加盖学校公章方有效。临时因伤病不能参加考试的考生或因特殊情况须申请缓考的学生，其本人提出申请，经学校同意，由学校统一填写缓考考生名单，校长签字并加盖学校公章后，在考点现场办理。申请缓试的考生同社会青年报名考生一起，统一进行考试。

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省实验中学航空实验班招生简章发布

昨日，河南中考省提前批次航空实验班2018年招飞简章发布，我市符合条件的初三学生均可报考；若该批次未被录取，不影响普通高中志愿录取。

省实验中学被确定为首批空军青少年航空学校承办中学，2018年面向全省范围招收应届男性初中毕业生100名，通过初选、定选两级选拔，综合择优录取。

根据2017年录取情况，我市通过初选、中考全市排名在前15%的考生均有机会被录取，去年我市录取最低分为572分。

●报考要求

年龄：14周岁至16周岁(2001年9月1日至2004年8月31日出生)的应届初中毕业生。

身体：身高1.63米至1.83米，体重48公斤以上(录取时未满15周岁的，身高可放宽至1.62米，体重可放宽至46公斤)；体型匀称，体重一般应在标准体重的85%至120%范围内，标准体重(kg)=身高(cm)-110。

视力：使用空军C型视力检查表，双眼裸眼远视力均在1.0以上，单纯近视屈光度不超过0.25，未做过视力矫治手术，无色盲、色弱、斜视等。

●报名方式

考生和家长可登录河南省高中阶段教育招生信息服务平台(http://zk.hagaozhong.com/)航空实验班网上报名专栏报名，报名通道预计下周开通，考生和家长可及时关注，报名时间截至2018年3月31日。

●初选时间

我市初选时间为2018年3月21日、22日。（洛阳晚报记者 焦琳）