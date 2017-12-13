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《洛阳市“十三五”生态环境保护规划》印发 到2020年重污染天数下降三成以上
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-14 08:59

　　日前，我市印发《洛阳市“十三五”生态环境保护规划》，从环境空气质量、水环境质量、土壤污染防治、美丽乡村建设、环境风险防范等方面采取具体举措，补齐生态环境短板，促进全市生态环境质量改善。

　　●城市空气质量清单式管理

　　继续实施大气污染防治攻坚战，到2020年，重污染天数下降30%以上，臭氧、二氧化氮、二氧化硫、一氧化碳浓度全部达标。每年制定并下达各县(市)环境空气质量目标清单，加强目标完成情况考核。加大环境空气质量改善情况公开力度，实时公布环境空气质量信息，逐月公布我市环境空气质量排名。

　　●传统产业绿色化改造

　　全面推进钢铁、有色、化工、建材、轻工、印染等传统制造业能效提升、清洁生产、节水治污、循环利用等专项技术改造。支持企业增强绿色制造能力，开展工业园区和企业分布式绿色智能微电网建设。到2020年，全市万元GDP能耗不高于0.58吨标准煤。

　　鼓励绿色出行，改善步行、自行车出行条件，完善城市公共交通服务体系。到2020年，全市实现公共自行车租赁服务全覆盖，城市建成区公共交通占机动化出行比例超过30%。

　　●加强饮用水源保护

　　自2018年起，所有县(市)饮水安全状况信息都要向社会公开。2018年年底前，全市11个市级、22个县级、112个乡镇级集中式饮用水水源地按照省政府批复的集中式饮用水源保护区范围，依法清理保护区内违法建筑和排污口。

　　加快推进碧水行动计划，对市域内的伊河、洛河、瀍河、涧河和城市区中州渠、大明渠和铁路防洪渠，实施“四河同治、三渠联动”综合治理。完成城市黑臭水体治理目标。到2020年，城市区水景观辐射率达到80%。

　　●土壤环境质量监测网络覆盖全市

　　建立全市土壤环境质量监测网络。在耕地布设土壤环境监测基础点位，在工矿企业及其周边、饮用水源地保护区、果蔬菜种植基地等设置土壤环境风险监测点位，定期开展监测。到2020年年底前，实现土壤环境质量监测点位所有县(市)区全覆盖。

　　●县域内农村实现无害化公厕全覆盖

　　普及农村垃圾收集转运设施，所有乡镇实现垃圾处理设施全覆盖。加强农村公厕改建，规划部门结合实际，因地制宜，做好县域内农村公厕的规划建设，实现无害化公厕全覆盖。至2020年，我市新增完成环境综合整治建制村690个。

　　●300米见绿500米见园

　　按照居民出行“300米见绿，500米见园”的要求，合理规划建设各类城市绿地。改造老旧公园，提升公园绿地综合服务功能。修复被破坏的山体、河流、湿地、植被，增加城市绿地等生态空间。进一步提高城市人均公园绿地面积和城市建成区绿地率，到2020年，全市城市人均公园绿地面积达到12平方米，城市建成区绿地率达到38%，绿地覆盖率达到45%。

　　●生态环境损害责任终身追究

　　建立重大决策终身追究及责任倒查机制，实行党委和政府领导成员生态环保一岗双责制。对在生态环境和资源方面造成严重破坏负有责任的干部不得提拔使用或者转任重要职务，对构成犯罪的依法追究刑事责任。实行领导干部环境保护责任离任审计，对领导干部离任后出现的重大生态环境损害并认定其应承担责任的，实行终身追责。

　　●实施排污许可“一证式”管理

　　将排污许可建设成为固定污染源环境管理的核心制度，整合、衔接、优化环境影响评价、总量控制、环保标准、排污收费等管理制度，实施排污许可“一证式”管理。2020年，全市基本完成固定污染源的排污许可证核发。
[ 责任编辑：席倩倩]
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