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洛阳市美冠园艺有限公司为脱贫攻坚装上绿色高效农业引擎
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳统战  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-14 08:35

　　进入冬季，孟津县送庄镇凤凰台村的田野上寒风凛冽，草木凋零。位于该村的洛阳市美冠园艺有限公司温室里，却仍然生机勃勃：丽格海棠花朵鲜艳、长寿花长势正旺、常春藤叶片翠绿……

　　“园区有2万平方米温室，明年还要建设5000平方米的冷库和预冷车间，让鲜切花生产再上一个台阶。”该公司总经理郝锋超边查看正在施工的3000立方米蓄水项目边说。

　　该公司自2002年成立以来，一直从事牡丹种苗、牡丹鲜切花及盆花生产经营。2008年，其在上海市松江区浦南花卉基地建成1万平方米的生产基地。2014年，在我市政府部门引导帮助下，该公司在凤凰台村新建生产基地，流转土地299.58亩，建设温室并发展100余亩牡丹和芍药鲜切花、100余亩牡丹种苗，产品除面向国内市场，还远销澳大利亚。

　　新的生产基地作为统一战线“聚力‘9+2’、奉献‘十三五’”活动重点项目之一，还担负着一项极其重要的任务。

　　走进温室，常春藤架上不时可见红色的投资托管户明细卡，上面户主姓名、家庭人口、致贫原因、户均收益、托管时间、帮扶责任人等信息一应俱全，记录着该公司在助力脱贫攻坚道路上的清晰脚印。

　　今年4月，看到凤凰台村不少贫困户脱贫难度大，该公司通过认真考察研究，决定采用“公司+贫困户”模式启动科技扶贫项目。

　　随后，凤凰台村驻村工作队员引导贫困户签订投资托管协议，将脱贫引导资金、科技扶贫资金等共计50万元注入该公司，参加该项目的43户贫困户每户每年可分红930元。为了让入股的贫困户早点改善生活条件，12月2日，该公司干脆将本应于明年5月发放的930元红利提前发给了贫困户，给大伙儿吃了颗定心丸。

　　930元作用有限，要帮就帮到底，不仅让贫困户分红，更鼓励他们自食其力，增强脱贫信心。郝锋超这样想，也这样做：从今年4月起，他专门安排凤凰台村贫困户来生产基地务工，干一天活就付给50元工资。因为离村近，目前已有9名贫困户成为该公司的长期工。

　　60岁的贫困户郭金亮不仅自己干，生产基地事多的时候，他还叫上老伴儿一块奔忙在田间地头，锄草、剪枝，老两口的认真踏实劲儿让不少公司员工竖起了大拇指……“能分红，吃罢饭就近就能干活领工资，咱还有啥理由不脱贫？”郭金亮边打扫生产基地卫生边说。

　　在为凤凰台村贫困户脱贫注入新动力的同时，该公司还参与送庄镇扶贫小额信贷项目，全镇有40户贫困户每户贷款5万元入股该公司，每户每年可分红3600元。“我们就是要通过绿色高效农业，带动贫困户跟着公司一块奔小康！”郝锋超说。（洛阳日报记者 苏楠 通讯员 杨清柯）
[ 责任编辑：席倩倩]
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