“筑巢行动”让栾川县庙子镇咸池小学学生住上设施齐全的新宿舍

新宿舍解决了学生们的住宿难题

近日，阳光透过窗户照进整洁的宿舍，栾川县庙子镇咸池小学六年级学生陈育婕从床上爬起来，收拾好床铺，准备去教室上课。而在5年前，陈育婕刚进入咸池小学时，她很不愿意回宿舍。

栾川县庙子镇咸池小学原先只有一栋三层教学楼，2010年，庙子镇将5个行政村小学学生合并到该校就读，由于不少学生来自边远山区，需在学校住宿，学校腾出图书室、仪器室和一间教室作为学生宿舍。当时的宿舍空间有限，只能两三个孩子挤在一张床上。

陈育婕清楚地记得，她刚进入学校时，和高年级的学生睡一张床。后来，她又跟班里其他女生挤在一张床上。床板硬且窄，半夜会被同伴踢醒。由于宿舍内没厕所，夜间上厕所得摸黑，她晚上都不敢喝水。

改变发生于2012年，通过洛阳市老区建设促进会和栾川县老区建设促进会推荐，中国扶贫基金会的“筑巢行动”项目在该校落地，由娃哈哈集团捐资50万元、栾川县教育局配套45万元的“娃哈哈校舍”宿舍楼工程在该校开建。

2014年，随着学校新宿舍楼的落成，同学们纷纷搬进了宽敞的新宿舍。从此，陈育婕有了自己的床。崭新的钢质床，一人一床，再也不怕睡前拥挤、睡着“打架”了。宿舍内洗手间一应俱全，晚上再也不用担心上厕所了。

“新宿舍楼共三层，男生、女生各一层，一楼是餐厅，解决了学生们的吃住问题。”该校校长王继峰说，现在学校不仅有宿舍还有餐厅，学生们都能吃上热饭了，菜品丰富，学生们都很高兴。

为了丰富学生们的课余生活，该校针对学生们的爱好，开展了书法、剪纸、绘画、舞蹈、乒乓球等丰富多彩的社团活动，同学们在课余时间有了好去处。在今年栾川县教育局举办的小学生书法比赛中，该校共有9名学生获一等奖，被评为“书法先进学校”。

“12年前我到学校时，算最年轻的了，现在我已算老人了。”该校语文教师李群英说，随着学校环境改变，办学条件完善，教师队伍不断壮大，近几年，有一些年轻教师充实到学校教师队伍中。同时，家长们也愿意把孩子送到学校来读书了。目前，全校共有学生340名，比2013年增加了30%。

“在学习上有老师及时辅导，生活上也得到老师的悉心照顾，现在我们都把学校当成了自己的家。”陈育婕笑着说。

“现在学校的条件越来越好了，受益的是孩子们。”王继峰说，随着国家加大对农村教育的投入力度，农村学校各方面均有很大的改变，该校的寄宿条件越来越好，变化有目共睹。下一步，该校将进一步优化学校硬件环境，提升教师队伍素质，为学生提供更好的学习环境。（洛阳日报记者 戚帅华 实习生 李超 文/图）