苗圩带领调研组深入洛阳市调研指导定点扶贫工作

10日，工业和信息化部部长苗圩带领调研组，深入我市调研指导定点扶贫工作。他强调，要深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记扶贫开发战略思想，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，切实把定点扶贫的责任扛在肩上，加大帮扶力度，下足“绣花”功夫，坚决打赢脱贫攻坚战。

工信部规划司司长高东升、人事教育司司长韩占武、办公厅巡视员兼副主任冯长辉，省工信委主任王照平等一同来洛调研。副市长娄会峰参加调研活动。

2012年11月，按照国家统一部署，工信部定点帮扶我市洛宁县、汝阳县。洛宁县和汝阳县均为国家扶贫开发工作重点县，同属秦巴山区集中连片特困地区，脱贫攻坚任务重、难度大。五年来，工信部发挥优势、积极行动、倾情帮扶，不断完善工作机制，精心选派帮扶干部，在支持我市转型发展、产业扶贫、教育扶贫、农村通信基础设施建设等方面做了大量富有成效的工作，赢得群众广泛赞许。

洛宁县渡洋河大石涧水源工程是在工信部大力支持下建设的以烟田灌溉功能为主的小型水库。沿着崎岖山路，苗圩来到水源工程所在地的东宋镇上宋窑村孟家大石涧组，看到高峡平湖蔚为壮观、移民新村整洁靓丽，得知烟叶产业旱涝保收、生态旅游方兴未艾，他感到十分欣慰。苗圩还走访慰问了刚刚移民搬迁的贫困户赵改春一家。新家窗明几净，生活蒸蒸日上，还通上了宽带网络。苗圩鼓励说：“这要感谢党中央，感谢习总书记。只要撸起袖子加油干，幸福生活就大有希望。”苗圩还听取了我市电信普遍服务试点工作开展情况，要求加快推动农村及偏远地区宽带建设发展，不断提升农村信息化水平。

洛宁天豫循环农业产业园和德青源(洛宁)金鸡扶贫产业园项目都是工信部帮扶洛宁县引进的产业扶贫项目。苗圩先后深入两家企业生产一线，详细了解项目建设、帮扶模式、带贫成效等情况，对地方和企业创新推行“公司+合作社+基地+农户”、资产投资收益扶贫等帮扶模式给予充分肯定。他说，要脱贫也要致富，产业扶贫至关重要。要因地制宜培育特色产业，着力增强造血机能，注重强化与贫困户的利益联接，提高产业扶贫实效，做到脱真贫、真脱贫。

苗圩在调研期间强调，要深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，按照党中央、国务院关于脱贫攻坚的决策部署，持续立足贫困地区发展实际，发挥行业优势、强化协调配合，完善帮扶机制、加大扶持力度，切实提高帮扶精准度和实效性，为打赢脱贫攻坚战、如期实现全面小康贡献更大力量。

昨日上午，工信部调研组还深入汝阳县调研定点帮扶工作开展情况。(洛阳日报记者 白云飞)