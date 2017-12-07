外地女子手机遗落ATM机 热心市民捡到后连夜送回

毛先生手机上的信息

昨日，小记从110联动得知一件事儿：市民毛先生到ATM机取钱时捡到一部手机，等了半个小时不见失主来，他只好离开。在驾车去郑州的途中，失主发来了信息。得知失主是一名外地的女士后，毛先生连夜从郑州赶回来，把手机送还对方。

“若去北京，您一定联系我。”昨日，看到失主高女士发来的短信，市民毛先生心里一片暖意。

8日下午，毛先生在春晴路上一ATM机取钱，发现机器一侧放着一部手机，该手机是苹果手机，八成新，他猜测是机主取钱时落下的。

毛先生原本想查阅手机通讯录寻找失主，可手机设置有密码无法打开。他想着失主会折回来，就在原地等待。然而，他等了半个小时，依然不见失主前来，这可咋办？他还急着去郑州办事儿。思来想去，他拨打110反映此事，说若失主报警寻找手机的话可与他联系。

就在毛先生驾车去郑州途中，他捡到的那部手机收到一条信息，提示机主手机丢失，捡到者可与其联系，后面附有一个电话号码。就这样，毛先生与失主联系上了。“失主是一位北京人。”毛先生答应对方，他在郑州办完事儿就回来送还手机。当天22时许，毛先生连夜赶回洛阳，将手机还给失主高女士。随后，高女士给他发来短信表示感谢。（洛阳晚报记者 魏巍 文/图）