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明天上午，来这3个社区学织围巾吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-11 08:27

　　热心居民在织围巾

　　发完“爱心毛线”，我们还要教您织围巾！上周五，15个社区领到了由市心理咨询师协会提供的毛线。这几天，热心居民们可没闲着，纷纷发挥特长，一条条漂亮的围巾陆续诞生。

　　“我们的围巾快织好了，这几天降温，正好可以给困难居民送去。”涧西区生活新境社区的工作人员告诉记者。西工区市府院社区的工作人员说，辖区有不少擅长毛线活的老人，得知要举办送温暖活动后，大家都赶紧到社区领取毛线，想贡献一份力量。最让人感动的是涧西区长安路三社区的一名女性居民，因为眼睛不好，她没法织围巾，便自己花钱买了10顶帽子送到社区，委托工作人员送给需要的人。

　　还有一些热心居民，也很想参加活动，但觉得自己的编织技艺不过关。别着急，明天，我们将邀请几位“编织达人”，分别到我市3个社区为大家讲授编织技巧。如果您也想奉献爱心，就来听听吧！

　　时间：上午9点半开始，无须报名，直接到场即可

　　地点：

　　西工区

　　八一北路社区：中州中路与八一路交叉口向东约200米，凌宇花园院内，电话63913035，乘23路、101路等公交车可到

　　中建社区：鑫豪小区(国花路4号院)内，电话18937978075，乘16路、66路等公交车可到

　　涧西区

　　长安路三社区：长安路与景华路交叉口向西20米22号院内，电话64970530，乘17路、103路公交车可到

　　本次活动是公益活动，不收取任何费用，欢迎您参加，为困难群众送去温暖！（洛阳晚报记者 李岚 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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