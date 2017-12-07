对于任何人而言，建立自己的知识体系，进行有目的、有思考的深读、精读、细读更有价值，也更重要。

月底，位于上阳宫文化园的城市书房将建成。届时，市民可凭读者证进入，享受24小时免费借阅、免费无线网络、读书会等多项服务。

城市书房是一个城市的文化符号，缺少文化符号的城市，容易出现文化与精神的“贫血”。这两年，洛阳的书店越来越多，居民在家门口就能方便地借阅图书，然而并不是书店多了，市民的文化素养就高了。对于书店而言，还需要在环境和服务上下功夫；对于市民而言，要学会如何去阅读。

如果说，书店、书房、书桌、书籍是阅读的硬件，那么，阅读兴趣、阅读习惯、阅读技巧就是阅读的软件。真正有效的阅读一定是“软硬兼施”，先“阅心”，再阅读，读书才能更有价值。

如今，虽然阅读越来越容易，但是阅读慢慢被手机碎片化，很多人越来越不会阅读。

事实上，碎片化阅读并非一无是处，它可以及时、多元地为您提供资讯，不过您获取了资讯，并不完全等于您获取了真正有价值的知识。另外，碎片化阅读容易分散注意力。很多人都有这样的感觉，本想认真读完一篇文章，结果没过几分钟，就发觉阅读已不知不觉被聊微信、网上购物等取代。

作家王蒙认为，微博、微信上的浏览和真正阅读是两回事。长期使用这种高度舒适化、便捷化、海量化的手段来获取信息，用网络浏览代替阅读和思考，人类就会变成白痴。

阅读是分层次的，有娱乐消遣性阅读，有获得资讯类阅读，也有增进理解、积累知识的阅读；有碎片化的轻读、浅读、略读，也有注意力高度集中的深读、精读、细读。对于任何人而言，建立自己的知识体系，进行有目的、有思考的深读、精读、细读更有价值，也更重要。

要想让自己的阅读更有质量，更有价值，那么就少一些低价值的碎片化阅读，慢慢培养深度阅读的习惯。每天抽点儿时间，放下手机，或走进城市书房，或在自家书屋，拿起一本书，进行有体系、有思考的主动性阅读。这才是阅读正确的打开方式。（新闻观察员 洛谭）