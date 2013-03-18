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洛阳晚报视频直播洛阳游客从九寨沟撤离 4000多名网友围观祝平安归来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-08-10 08:18
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　　“九寨沟灾区已封闭，游客只能出不能进，一路上都是赶来救援的武警消防车辆……”昨日一早，赴九寨沟自驾游的洛阳市民“豆妈”紧急从灾区撤离，《洛阳晚报》记者与“豆妈”取得联系，通过晚报官方平台视频直播其撤离过程。

　　刚办好入住手续就遇地震，喊其他游客快下楼

　　“豆妈”是涧西人，4日，由她爱人开车，带着她和女儿、侄女，一家四口开始了一场自驾旅行。先去了青海湖等地，作为此次自驾游的最后一站，他们准备在九寨沟玩两天，8日晚8点才赶到九寨沟。

　　考虑到景区附近住宿价格高一些，“豆妈”提前在九寨沟县附近的山庄预订了房间，位置离九寨沟景区约30公里。

　　当晚9点27分，她在朋友圈发了一条动态“刚刚地震了”，黑漆漆的视频里人声嘈杂，听起来都很慌张。“我当时刚办好入住手续进了房间，突然感觉头晕得厉害，觉得不对头，就赶紧让爱人和孩子下楼。”“豆妈”说，他们是最先下楼的一批，因为感觉晃动幅度大，她爱人还又上楼喊正在洗澡的邻居快出来。

　　很快，四周民宿全部停电，在楼下的空地上，有人拿着手机照明，穿着内衣出来的游客也不在少数。紧接着，她在网上看到消息，九寨沟地震了。

　　不与救灾人员添堵，走出80公里后才给车加油

　　“有的游客匆忙退房开车下山，我们去餐厅吃饭，结果厨师已经走了，没过多久，酒店的发电机开始供电，我们一家吃了点泡面，想有劲儿了再走。”豆妈回忆，朋友圈里大家都在关心地问她，她一边谢谢大家，一边庆幸未选择住在九寨沟景区附近。后来虽然还有余震，但晃动已不明显，他们一家人就住下了。

　　昨日早上7点起床后，“豆妈”一家发现酒店已经空空荡荡，他们一家人也赶紧开车踏上返程。与此同时，记者与“豆妈”取得联系，开始在晚报官方平台进行视频直播。

　　“一出门，下起小雨，路上走得特别慢，武警、消防车辆不断，且不断有民警提醒，非救援人员必须外撤。”“豆妈”说，沿途还有落石，途经的加油站均已告急，“我们的车油表也显示低油量了，再不加油可能半路熄火，但那会儿不能与救援车辆抢，他们是去救人的。”“豆妈”说，他们就这么慢慢跟着大部队走，4个小时才走了不到60公里，直到走出80公里后油将要耗尽时，才找到一个加油站加油。

　　在晚报的直播平台，4000多名网友观看了此次直播，一条条来自洛阳家乡的祝福，让“豆妈”一家人感动不已。“豆妈”也不时更新朋友圈，感谢的同时给大家报平安。

　　昨日下午3点30分，记者再次与“豆妈”联系时，他们已顺利抵达四川广元，饥肠辘辘的一家人，赶紧点了顿火锅大餐填饱肚子。“虽然这次自驾游有遗憾，但是平平安安才是福，希望早点回到洛阳。”“豆妈”说。（洛阳晚报记者 王博东 实习生 关一鹤）

　　相关链接

　　遭遇地震，一家六口在九寨沟露营一晚后返回

　　“我们一家六口人刚到九寨沟景区不久，就遭遇地震，在停车场露营一晚即返回。”昨日，提起遭遇地震，任女士很感慨，旅游计划虽然泡汤了，好在一家人平平安安。

　　8日晚8点50分左右，任女士一家六口下榻九寨沟景区附近一家宾馆，不久，任女士忽然觉得地面晃动，听见轰隆隆的声音。“我当时有点儿蒙，后来才意识到地震了。”任女士说，她赶紧抱起快3岁的孩子，喊隔壁房间的家人出去避难。

　　“好在没有造成人员受伤。”任女士庆幸地说，她们一家和大家一起来到宾馆外面的停车场，在那里露营了一晚上。

　　昨日早上6点40分，任女士一家乘坐旅游大巴离开九寨沟景区，开始返回。（洛阳晚报记者 余子愚）
[ 责任编辑：马佳佳]
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