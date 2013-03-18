南昌路丹尼斯旁后天开建洛阳市首座环形天桥

昨日，记者从市住建委获悉，后天，南昌路与丽春路交叉口的过街天桥将开建，这将是我市首座环形天桥。根据今年我市重点民生实事工作方案的统一部署，该天桥将于年内完成。

今后在南昌路丹尼斯、王府井逛街走天桥

南昌路是涧西区的一条南北向重要交通主干道，在南昌路和丽春路交叉口周边分布有丹尼斯、王府井购物中心、建业·壹号城邦等，该路口日常交通压力大，上下班及节假日高峰时期拥堵明显，严重影响南昌路的交通通行能力。对于爱逛街的市民来说，过马路不太方便。

郑州二七纪念塔大家应该都不陌生，附近的商业街也是不少人购物的圣地，那个环形的过街天桥是不是看起来也十分高大上？告诉你一个好消息，洛阳也要有这样的环形天桥了。

这也意味着，往后市民过马路无须再跟机动车抢道，而机动车的通过率也将提高。

全市首座环形天桥，共设8个上下天桥通道

市住建委有关负责人介绍，该天桥位于南昌路和丽春路交叉口，采用环形平面设计，也就是说从空中鸟瞰天桥为椭圆形平面。在交叉口四角设置有8个上下天桥通道，分别为步梯和电梯通道，其中南昌路丹尼斯、王府井购物中心及建业·壹号城邦3处将设置上下行自动扶梯，其余5处设置步梯。

该天桥在丽春路方向主桥拟采用单跨弧线设置。南昌路较宽，故南昌路上的主桥拟采用双跨直线布置，在南昌路绿化带中间设桥墩。主桥全宽5.3米，其中桥面净宽4米，两侧各设0.5米宽绿化带；步梯全宽2.3米，上部采用钢制楼梯，自动扶梯拟采用上下行，全宽3.3米。

半封闭施工交通不断行，12月10日恢复

负责该工程施工的建设单位相关负责人称，为尽快完成该人行过街天桥施工，将对南昌路丽春路交叉口的部分人行道、绿化带进行封闭，其中四个角的人行道各封闭50米，南昌路丽春路交叉口南北两侧的绿化带封闭长度也为50米。

半封闭施工从本月11日正式开始，持续至12月10日。封闭期间交通不断行，公交站台正常使用，交警和建设单位将在各封闭区域设置交通指示标志。该负责人提醒，由于施工期间部分人行道封闭，因此交叉口区域将呈现人车混行的情况，建议过往车辆和行人谨慎慢行、注意安全。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 卢玉兴）