洛阳实施重点区域环境污染专项整治

近日下发的《洛阳市2017年大气重点区域环境污染集中专项整治方案》(以下简称《方案》)明确，6月底前，各城市区要完成辖区内重点管控区域污染源排查和清除工作，并保证管控措施落实到位。

近日下发的《洛阳市2017年大气重点区域环境污染集中专项整治方案》(以下简称《方案》)明确，6月底前，各城市区要完成辖区内重点管控区域污染源排查和清除工作，并保证管控措施落实到位。 《方案》指出，以环境敏感点为中心、500米半径范围划定为核心管控区；1000米半径范围划定为重点管控区。根据不同的环境敏感点，各城市区要有针对性地采取措施。 ■西工区环境敏感点：凯旋路小学 重点管控区域内工地落实“七个百分百”不到位的一律不得开工；加大处罚力度，针对重点管控区域内重点工地，如丹尼斯中州中路店、汉德九洲城、环保巷地块改造项目、唐三棚户区改造工程等工地实施一票停工制；抑尘措施不到位的工地，责令立即停工整改；单月发现出现问题三次及以上、多次整改不到位或拒不整改的工地，一律停工一个月，并列入工地黑名单；加强重型车辆管控，重型货运车辆8时至22时禁行等。 ■洛龙区环境敏感点：市委新办公区(洛龙区射击馆附近) 市委新办公区200米范围内已有餐饮店补偿搬迁，不再新增餐饮业；取缔站点楼下免费停车场，禁止社会车辆停放；严格落实古城快速工程施工工地“七个百分百”要求，加大洒水频次。 ■瀍河区环境敏感点：河南林业职业学院 相关部门要制订启明南路与中州东路交叉口处交通优化方案，对小汽车进行分流；启明路大型货车禁止通行；河南林业职业学院校园食堂要加装油烟净化设备及油烟在线监测设备；全面禁止露天烧烤；店内经营的餐饮业要加装油烟净化装置并正常运行；全面整治家居建材城。 ■老城区环境敏感点：豫西宾馆 加大豫西宾馆周边1公里范围内背街小巷机械化作业覆盖面积，高温时段加大机械作业频次；每周开展1次重点管控区域清洗，对背街小巷、小区内部道路等进行彻底冲洗；取缔区域内流动摊贩、露天烧烤；所有餐饮店要完成油烟净化装置安装并正常使用，禁止占道经营等。 ■涧西区环境敏感点：市委党校和中信二小 对市委党校周边家属楼餐饮油烟进行统一收集净化处理；餐饮店全部安装油烟净化设备且正常使用；中信二小周围地铁施工工程使用的非道路移动机械必须达到国Ⅰ以上排放标准，并加装尾气处理装置。 ■高新区环境敏感点：开发区管委会 侯天路(周王陵路至丰华路)、春城路(周王陵路至丰华路)、卓飞路(周王陵路至丰华路)、丰华路(卓飞路至侯天路)、周王陵路(卓飞路至侯天路)渣土车全面禁行；全面禁止露天烧烤。 相关链接 市环境污染防治攻坚战办公室 通报一批工作严重滞后的县(市)区和重点项目 1.产业园区集中供热进展缓慢。10月底前我市18个产业集聚区须实现集中供热。截至目前，还有8家产业园区未实现集中供热，其中洛宁产业园区、嵩县产业园区进展缓慢。 2.气代煤、电代煤工作整体进展缓慢。我市须于10月底前完成双替代9万户，5月底前完成任务量的20%。截至目前，我市仅完成5219户气代煤工作，未达到省定20%(1.8万户)的要求，其中9县(市)基本没有进展。 3.“散乱污”企业排查不彻底。我市须于5月底前全面排查我市“散乱污”企业。截至目前，全市共排查出“散乱污”企业2585家企业，整治取缔2153家。6月以后，省督导组在我市涧西区又查出“散乱污”企业。 4.燃煤散烧设施取缔缓慢。我市须于8月底前全面取缔燃煤散烧设施，5月底前取缔50%以上。截至目前，全市共排查出3645个，取缔1735个，未达到省定目标要求，其中汝阳县仅取缔5.4%，洛龙区仅取缔14%，高新区仅取缔14.3%。 5.渣土车密闭改造进展缓慢。省攻坚办要求全市对渣土车实施密闭改装，统一安装卫星定位装置并与行业主管部门联网。截至目前，在全市500辆渣土车的改造、联网任务中，仅改造258辆，联网328辆。 部分县(市)区和重点项目的工作滞后，不仅会影响我市“三治本三治标”工程按期、保质完成，而且会影响我市环境质量的提升。各县(市)区及相关部门要迎头赶上、抓紧落实，按期完成各项任务，确保全市各项环境污染防治攻坚战目标任务的圆满完成。 （洛阳日报记者 高峰 通讯员 赵亚虹）