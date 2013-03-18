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瀍河区：动真碰硬 全力打赢环境污染防治攻坚战

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-06 08:48
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　　4日，瀍河区召开环境污染防治攻坚战推进大会。区委书记原峰要求，抓住关键环节，分解落实任务，从严督导问责，坚决打赢环境污染防治攻坚战，对工作落实不力者，坚决采取措施严厉问责，在全区真正形成“干多干少不一样、干好干坏不一样”的氛围。会议就打赢环境污染防治攻坚战强调要从四个方面抓好落实。

　　一是认清紧迫形势抓落实。当前，全区环境污染防治工作正处在关键期、处在攻坚期，全区党员干部必须正视问题、集中攻坚，确保全年目标任务顺利完成。

　　二是聚焦重点任务抓落实。要在治气上下功夫。要突出抓好扬尘治理工作，管控好建筑工地、露天堆场、道路扬尘、渣土及垃圾运输车辆，严格落实建筑工地“七个百分之百”。要突出抓好燃煤污染治理，全面淘汰燃煤小锅炉，推进达标排放。要突出抓好工业废气污染治理，强化监管责任，消除监管上存在的盲区，抓好生活面源污染治理，抓好秸秆禁烧、露天烧烤整治、城市垃圾禁烧、烟花爆竹禁燃禁放等工作。要在治水上下功夫。突出抓好机动车维修废水治理、城市黑臭水体专项治理、截污分流及污水管网建设等工作。积极对接伊洛瀍涧四河同治工程，加大控源截污、垃圾清理、疏浚清淤、生态修复等力度，确保到年底消除城市建成区黑臭水体。要在治绿上下功夫。深入开展绿化造林，积极推进林业生态圈、宜林荒山绿化和高速沿线绿带建设，加快街头游园、景观小品建设步伐，深入开展裸露地面整治行动，增加城区绿量，提升绿化档次。突出抓好惠民实事中生态绿化工程，加快推进塔湾绿地公园等4个城市小游园建设，做到有诺必践，惠及群众。

　　三是传导责任压力抓落实。要健全责任链条。党员干部要各司其职、各负其责，密切配合、协同推进，拧成一股绳，形成上下贯通的攻坚合力。要完善责任落实机制。建立环境污染防治工作定期研判例会制度，定期召开会议，听取各单位工作推进情况汇报，研判工作推进中存在的问题，部署下一阶段工作。加强督查问效。区委、区政府专门抽调了6名干部组成督查组，专职专责督导环境污染防治工作。要着力加强对重点环节、重点区域的常态化督查，第一时间发现问题，第一时间解决问题，做到督之有力、导之有方。要紧盯各种不作为、慢作为的问题，严肃问责问效，定期形成督查专报，对于在推进过程中敢于担当，敢于作为的干部要大张旗鼓地进行表彰，对于落实不力，责任不到的，需要免职的免职，需要调整的调整，真正形成“干多干少不一样、干好干坏不一样”的干事氛围，让一些不作为的干部挪位子、丢帽子。

　　四是转变工作作风抓落实。要敢于动真碰硬，不回避、不推诿、不绕道，一抓到底，做到挺直腰杆担当、甩开膀子干事，以破难题的实际成效带动全局工作的提升。要坚持常抓不懈，抓经常，打长久战，精准施策，确保全年目标任务的完成。

　　区委副书记、区长巴永山在会上总结了环境污染防治工作的成绩，并对今后工作进行了部署。前阶段面对前所未有的环境污染防治攻坚战压力，全区上下统一思想、铁腕治理，展开了规模空前的攻坚战行动，取得了明显成效，环境质量得到改善，环保高压态势基本形成，扭转了大气环境持续恶化的被动局面。当前要突出抓好重点区域环境污染集中专项整治，扎实开展9个专项行动：打好扬尘污染治理攻坚战；打好城市露天烧烤治理攻坚战；打好餐饮油烟治理攻坚战；打好燃煤散烧设施拆除攻坚战；打好黄标车淘汰攻坚战；打好挥发性有机物污染治理攻坚战；打好“小散乱污”取缔攻坚战；打好臭氧污染治理攻坚战；以排污口截流为重点，打好水环境治理攻坚战。

　　会议还印发了《瀍河回族区2017年大气重点区域环境污染集中专项整治方案》《关于调整环境污染防治攻坚战领导小组成员的通知》。(王少峰)
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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