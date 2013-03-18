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河洛典故：行步顾影

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-08 09:55
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　　边走边回头看自己的影子，越看越觉得自己一表人才、风流倜傥。“行步顾影”的意思等同于“顾影自怜”。

　　“行步顾影”的主人公叫何晏，三国时期曹魏大臣、著名玄学家。《资治通鉴》曰：“何晏性自喜，粉白不去手，行步顾影。”

　　何晏是南阳人，东汉大将军何进之孙，其父早死，母亲被曹操纳为妾，他就成了曹操的养子，深得曹操喜爱，长大后娶了曹操的女儿金乡公主为妻。

　　曹操喜欢何晏，但曹家的后人很讨厌何晏。曹丕当皇帝时，不给他官职，曹叡当皇帝时，只让他当了个冗官。

　　公元239年，魏明帝曹叡去世。临终前，他将年仅8岁的太子曹芳托付给了司马懿和曹爽。

　　因为此前和何晏关系不错，曹爽一掌权，就将何晏等人视为心腹。

　　何晏等人认为，他们跟曹爽已经成了一根线上的蚂蚱，所以曹魏大权只能掌握在曹爽手中，要是让司马懿占了先，自己和曹爽极有可能死无葬身之地。于是，他们中的丁谧便给曹爽献计：“您向皇帝建议任命司马懿为有职无权的太傅，所有的奏疏都先由您过目，再让皇帝看。”

　　曹爽依计而行，皇帝表示同意。于是，司马懿被晾到一边，原本两个人共同执掌朝政变成了曹爽一人独揽大权。

　　曹爽独揽大权，何晏青云直上，先被任命为散骑侍郎，后被任命为吏部尚书、侍中。

　　何晏等人得势后，开始胡作非为，迎合他们的朝中大臣都被升了官，跟他们作对的都被罢了官。最后，朝廷内外都看他们的脸色行事。

　　贪得无厌的何晏强占洛阳和野王典农的数百顷桑田作为自己的产业。这还不算，他偷窃官府物品，向州郡索贿，没人敢不给。

　　他的好日子很快到了头。

　　公元249年，趁着曹爽兄弟陪皇帝出洛阳城拜谒高平陵之际，司马懿发动政变，何晏和曹爽等人一起被夷灭三族。（洛阳晚报记者 陈旭照）
[ 责任编辑：付利帆（见习）]
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