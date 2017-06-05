陌生女子求助寻亲 洛阳71岁老人用4年时间兑现承诺

张学明在翻看找人时记录的资料

2012年，家住涧西区的71岁市民张学明在所住的小区里遇到一名陌生女子，对方请他帮忙找老乡，热心的张学明答应了。几年来，张学明逢人就打听，把辖区的几千户居民走访了几遍，终于找到了这位“老乡”，让他没想到的是，“老乡”居然是陌生女子的亲生母亲。

当年，张大爷的心愿是帮那名女子找到人；如今张大爷希望她们母女团聚。

1 “听说我老乡在这儿住，您能帮我找找吗？”

昨日上午，76岁的张学明向《洛阳晚报》记者讲述了事情的经过。

“听说我老乡在这儿住，您能帮我找找吗？”2012年4月的一天，一名陌生女子找到张学明，恳切地说。

“行！这片儿我住了几十年，包在我身上，你放心吧！”张学明痛快地答应下来。

彼此素不相识，陌生女子为啥会找到张学明求助？“她是一路打听着找来的。”张学明说，自己住在涧西区重庆路一社区，对方先到社区求助，但是因为不能提供比较详细的信息，社区工作人员一时半会儿也帮不上忙。后来，他们给她出了个主意，建议她找社区志愿者张学明试试，“他是老住户，居民都熟悉”。就这样，对方便找来了。

那天，按照陌生女子的描述，张学明花了两个小时，带她找了好几户居民，但都不是她要找的“老乡”。临别时，张学明和对方约好，一个月后到社区见面。“我琢磨一个月应该能找到，我没电话，也没想起记一下她的电话号码，一晃就是5年。”说起这事儿，张学明很后悔。

2 “老乡”找到了，竟是陌生女子的亲妈

一个月过去了，“老乡”没找到；半年过去了，“老乡”还是没找到。

张学明说，当时这名陌生女子说，自己的“老乡”有3个特征：第一，姓杨，女性；第二，曾经常年在老城区居住，并已结婚生子；第三，年龄在70岁左右。

“辖区有几千户居民，姓杨的有多少户？这几年又有多少迁入迁出住户？实在是太不好找了。”张学明说，一开始，他先把自己认识的居民筛选了一遍，一家一家找上门去询问，结果都不是。后来，他又去社区求助网格员，把符合条件的居民“滤”了一遍，仍然没有收获。

“自从记挂上这事儿之后，他没事儿就在小区里转。”一位和张学明熟识的居民说，有一段时间，张学明逢人就问认识不认识姓杨的老太太，听说谁家姓杨就上门去核实，辖区几千户居民他差不多转了好几遍，大伙儿都知道他是想早日了却这件事儿。

张学明是社区志愿者，经常入户走访和登记资料。今年年初，他在一次例行入户时与一位老人聊天，说起了找“老乡”的事儿，没想到对方的一句话，让他既激动又惊讶——“我姓杨，那人找的‘老乡’就是我，她是俺闺女，我是她妈！”

3 为了承诺坚持4年多，他希望看到她们母女团聚

“老乡”不是别人，是陌生女子的亲妈！这个时候，张学明回想起当年陌生女子说话的语气和神情，才感到异样——对方语气很急切，描述时连说“无论如何我也要找到她，她对我很重要”，但无功而返时其情绪非常低落……

“我要早知道她找的是亲妈，说啥也得更上心，说不定早找到了，一晃耽误了快5年。”面对记者，张学明还一再自责自己“没有抓紧时间”。

昨日，在张学明的协助和沟通下，记者和这位杨姓老人取得了联系，得知了事情的来龙去脉。当年，因为家庭条件不好，老人刚生下女儿，便交由婆婆送给他人抚养，所以那名陌生女子说不出母亲的更多信息，“从来没见过面，我也不知道她叫啥,今年有40多岁吧。”老人只在电话里简单说了几句。

当初，为了兑现一个承诺，张学明坚持几年帮忙找人；现在人找到了，找人的陌生女子又杳无音信，再也没有来找过他。

“我家和杨师傅家离得不远，她知道这件事后一见面就问我，她闺女来找我没。”张学明说，自己曾经到辖区公安部门求助过，可是连对方的姓名、年龄都没有，又能从何找起呢？

“我一直记得那个闺女渴望找到人的表情，跟她母亲的表情一模一样。”张学明说，现在他最希望的，是看到她们母女团聚。(洛阳晚报记者 李岚 文/图)