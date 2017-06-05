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今天洛阳小雨转多云 气温18℃到28℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-08 08:36
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　　“春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪。”昨天的气温不算太高，小记骑着单车上班，有丝丝凉风拂过脸庞，很是惬意。

　　今天是高考第二天，不少读者可能记得，2003年之前的20多年间，高考基本是在7月进行的，从2003年开始，高考时间挪至6月，整整提前了一个月。

　　要说背后的原因，就和天气有关。长期以来，社会各界对高考时间一直存在争议：7月天气炎热，对考生考试、老师阅卷、家长照顾考生等十分不利，且在南方的许多省份，7月洪涝和台风频发，给高考的组织工作带来诸多不便。

　　中国气象局向教育部提供了一份调查数据，从1995年至2000年，全国31个省会级城市的最高气温、最低气温、平均气温、平均降水量和台风的发生频率等天气数据来看，6月10日至20日的平均气温为23.738℃，低于7月5日至15日的平均气温25.326℃，且6月昼夜温差多在10℃左右，大于7月，此外，6月台风和洪水的平均发生率也比7月小。教育部据此进行反复信息比对、论证，最终将高考时间改在6月。

　　不过，小记回顾了一下近几年高考期间的天气情况，发现包括我市在内的全国大部分地区似乎总逃不过下雨的“魔咒”。中国气象局公共气象服务中心公共气象服务首席慕建利说，虽然6月的气象灾害比7月低，但有些剧烈天气也不容忽视。6月，随着副热带高压北抬，降水量大，降水持续时间较长，且常出现间歇性阵雨或雷雨，有时还有暴雨。另外，冷暖空气相遇会引发局地剧烈天气，产生雷暴、大风、冰雹等天气。

　　在古代，“高考”期间下雨意味着老天为考生们鱼跃龙门、化身为龙的奋力一搏提供有利条件，是考出好成绩的吉兆。因此，古代的考生不但不担心下雨，反而会提前祈雨。

　　据市气象台预计，今天白天全区小雨转多云，偏南风2级至3级，气温18℃到28℃；明天多云转阴天，下午到夜里转小到中雨，南部山区有大雨，气温19℃到28℃。预祝考生们都能取得好成绩哦！（洛阳晚报记者 刘心 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：史戎戎]
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