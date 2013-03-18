伊滨区：把“两新”组织凝聚在党旗下

【基层实践】

随着经济社会发展和全面深化改革的不断推进，各类新经济组织和新社会组织发展迅猛。近年来，河南省洛阳市伊滨区把“两新”组织党建作为基层党组织建设的一项重要而紧迫的任务来抓，通过创新实践，不断探索“两新”组织中党组织发挥作用的办法与途径，成效明显。

创新“楼宇党建” 激发组织建设活力

“楼宇经济是近年来城市经济发展中涌现的新型经济形态，党员的集聚效应也非常明显。商会大厦党总支的成立，不但让党员组织生活步入了正轨，在人才培养、创新驱动发展中也发挥着日益显著的作用。”伊滨区管委会副主任陈志恒说。

伊滨中心商务区分布着由商会大厦、科技大厦、海港城等商务楼组成的楼宇集群，仅商会大厦就容纳了12家企业、1000多名创业就业者，有党员80名。伊滨区党工委创新设立商会大厦党总支，积极搭建服务非公企业党员新平台，探索党建与经济互促、服务与发展互进的“楼宇党建”新模式。商会大厦党总支成立后，迅速发挥党建工作功能：非公企业党组织负责人的培养教育展开了，党员人才库建起来了，党员培养工作规划也新鲜出炉了。

党员李英辉说：“我们企业多是年轻人，成立党总支以来，先后开展党员先锋岗、党员志愿者服务等活动，在年轻人中引起了不小反响，还有不少人新递交了入党申请书。”

建立“两新”组织党委 设驻外党支部管理流动党员

青岛、太原、苏州、杭州、上海……亮出一块块金色铭牌，会聚一个个流动党员。在伊滨区“两新”组织党委奔赴青岛等五地集中开展在外“两新”组织党支部挂牌成立活动现场，在外办厂或务工的伊滨籍党员握着区党工委副书记王涛的手说：“我们在外流动党员终于有了自己的家。”

据统计，伊滨区在外经商办企业及务工的人员有1万余人，其中党员就达几百人，在这些党员中，许多人是带领乡亲创业发展的“领头雁”。怎样才能让流动党员“离乡离土不离党，高举党旗闯市场”？以洛阳市委“河洛党建计划”巩固提升年为契机，伊滨区党工委在全市率先成立“两新”组织党委，赴上海等五地设立驻外党支部管理流动党员。今年区“两新”组织党委将在更多外地城市建立驻外党支部，积极发挥纽带桥梁作用，交叉培养党的基层干部和人才，引导流动党员们在外树形象，对内传经验。

打造行业协会“红色引擎” 突破瓶颈促进传统产业发展

伊滨区的钢制家具产业自20世纪80年代初起步，曾经面临企业规模小、产品单一、工艺落后等问题。伊滨区党工委以辖区内钢制家具协会为依托成立党组织，把党建和产业建设拧成一股绳，为行业发展打造“红色引擎”。组织引导协会成员企业法人党员转观念、强学习；带领管理骨干党员走出去了解国际、国内行业发展现状，推动企业转型升级；在生产一线掀起党员带头学先进技术热潮；打破企业间壁垒，形成产业集聚效应，带动带活相关企业400余家，从业者约4万人。目前，伊滨区钢制家具产品畅销全国，还出口欧美等50多个国家和地区。

“通过一系列以党建引领突破发展瓶颈的有效措施，曾经遭遇困境的伊滨区钢制家具产业焕发出勃勃生机。这是‘两新’组织党建取得的实效！”伊滨区党工委副书记王涛说。(齐琳 王胜昔)