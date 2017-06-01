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一次紧急募捐 四面感恩锦旗
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-06-06 08:52
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　　2日上午，在河科大一附院住院部里，一场简短的仪式悄然进行。接过网友“老虎”千里迢迢送来的2.39万元善款和鲜花，洛龙区科技园办事处溢坡村村民牛少民顿时眼眶红了，连忙回赠四面锦旗。

　　“敬赠神都马帮人车志俱乐部：无私捐助博爱高尚”

　　“敬赠越野e族豫西兄弟连：雪中送炭恩重如山”

　　“敬赠越野e族河南大队洛阳分队：救命之恩永生难忘”

　　“敬赠方媛：慷慨解囊相助真情大爱无疆”

　　一次募捐活动，怎么出现了四面锦旗？

　　“听说是几个微信群里不认识的朋友共同凑的，现在能做的不多，只能分别感谢，也让自己清楚，都是哪里的好心人帮助了我们。”牛少民说。

　　今年5月，牛少民正在积极备战高考的儿子牛势超觉得不舒服，到医院一查，结果被确诊为“重型再生障碍性贫血”。据大夫介绍，牛势超得的这种病，就是骨髓内难以生成红细胞，病情十分危重。尽管院里已经提供了最节省的方案，可患者有时一天的治疗费用就超过万元，算下来总体治疗费用起码还有20万元的缺口。

　　“朋友们！牛少民是我的老乡，前两年他突发心脏病做了手术，现在他的孩子又得了重型再生障碍性贫血……”在无意中得知老乡家里出了这种变故后，在外地做生意的“老虎”坐不住了。他将牛势超患病的事情发到平时组织活动的几个车友微信群里，一石激起千层浪，车友们向他确认过事情的真伪后，红包一个个飞了过来……

　　“老虎”把募捐时间定为24小时，结果5月31日发起的紧急募捐，在短短几个小时内，善款就超过了1万元。虽然有几个朋友帮忙，“老虎”还是花了整整一天时间才整理完毕。6月1日上午，账单在各个微信群里公布。最后，117笔共2.39万元善款在2日早上送到了牛家人的手上。

　　“乡里乡亲的，谁没个难处，互帮互助也是应该的。”“老虎”说，群里的一些车友错过了这次募捐，接下来还准备通过众筹等渠道献上爱心。

　　作为溢坡村定点帮扶单位，洛龙区组织部也在当天送来了万余元善款。为了孩子早日康复，更多的爱心还在汇聚……（洛阳日报记者 陈曦 特约通讯员 苟华云 通讯员 王书敏）
[ 责任编辑：席倩倩]
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