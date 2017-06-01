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女子公交车上玩手机 把娃一千多元的“口粮”落车上
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-06-06 08:22
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　　昨日，市民张女士拨打本报热线66778866：前两天我坐公交车时只顾玩手机，把价值1000多元的3罐奶粉落在车上，找了一番没找到，我都不抱希望时，捡到奶粉的公交车司机突然出现在我面前，真是太感动啦！

　　此事发生在六一儿童节。当日上午，张女士趁万达广场一商店搞活动，花1000多元为家中宝宝买了3罐奶粉，用塑料袋装着坐9路公交车回家。“我带的东西多，上车后随手把奶粉放在旁边，然后玩起手机。”张女士说，她在西关下车后换乘18路公交车，一时着急忘了带上奶粉。

　　张女士回到家才想起奶粉还在公交车上，赶紧辗转联系公交公司。“工作人员说9路公交车每两三分钟一趟，我找到奶粉的希望不大。”张女士说她不肯放弃，就坐出租车赶到东花坛市公交集团公交四分公司但找了四五辆9路公交车也没找到奶粉。

　　张女士这下死了心，情绪低落地准备回家。这时，她突然看到了那名9路公交车司机，对方正提着一个装有3罐奶粉的塑料袋往调度室去。这时，司机也看到了张女士，就朝她走过来，笑着说：“奶粉是你落下的吧？我正准备交到调度室寻找失主呢。”说着，司机将奶粉交给张女士，张女士连连向对方道谢，并得知司机叫雷磊。

　　昨日，我联系到雷磊。他说，当时他打扫车上卫生准备交班，突然发现3罐奶粉，准备上交以寻找失主，没想到失主找了过来，“我没帮啥忙，这只是我应该做的”。（洛阳晚报记者 魏巍）
[ 责任编辑：史戎戎]
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