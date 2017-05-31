古人爱鸟儿，大多出于本能，现代人爱鸟儿，应掌握更多的鸟类生态学知识。

看晚报，近日，一些市民家里出现了新“邻居”——有小鸟在市民家的空调管道洞或厨房抽油烟机里安家。为此，我市的两名市民很为难，怕伤害小鸟，他们不敢用家电。小鸟无心惹人怜，居民有情让人暖。

我们常说鸟儿是我们的朋友，我们对这个朋友了解多少呢？

鸟儿有自己的生存规则，作为人类，不干扰它们就是对它们最大的帮助。

鸟儿一般喜欢选择民居筑巢，也许它们认为这里更安全和舒适，不过，有的市民发现鸟窝后，频频给鸟儿喂食，或者试图把鸟窝弄得自认为更舒服，可结果往往是，市民的好心让鸟儿感到不安而弃巢。

“见其生不忍见其死，闻其声不忍食其肉”，古人爱鸟儿，大多出于本能，现代人爱鸟儿，应掌握更多的鸟类生态学知识。

如挂人工巢箱。鸟类专家介绍，人工招引鸟类，要先了解这个地区的鸟类分布情况，并不是所有的鸟儿都会进人工巢箱的，人工巢箱只能招引以树洞、墙洞为巢的布谷鸟、雀等，要对人工巢箱之间的距离、数量、高度科学安排。再如，放生从花鸟市场买来的鸟儿时，要看它们是不是野生鸟儿，如果不是，鸟儿可能会饿死在郊外。

只有懂得了这些“临时房客”的心思和习性，才能与它们和谐相处，才能享受到这些可爱小生灵带来的乐趣。网上不是说，有细心主人悄悄用相机记录“鸟夫妻”筑巢、生蛋、孵雏、离巢的全过程，成为微信朋友圈受欢迎的温馨“连续剧”；有的主人为纪念“临时房客”，还将所拍照片制作成相册，这样的记录是教孩子体会责任、亲情守护的“活教材”，弥足珍贵。（新闻观察员 洛谭）