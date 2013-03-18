洛阳市体育部门：提高全民健身体育活动的组织质量和群众参与度

刚刚过去的5月是河南省“全民健身月”，由我市体育部门组织的15项市级、72项县(市)区级全民健身体育活动，丰富了健身爱好者的生活。

今年我市重点民生实事工作方案要求，继续办好“全民健身日”和“全民健身月”活动，全年组织开展群众体育活动及比赛55次以上。在保证体育活动数量的前提下，我市体育部门正在通过多种方法，提高全民健身体育活动的组织质量和群众参与度。

体育文化大餐：时尚健身项目+传统体育活动

这个5月，家住涧西区的陈军卿很忙，也很快乐。他的孩子参加了轮滑比赛，母亲参加了健身操舞比赛，一到双休日他就要送孩子和母亲去参赛，同样是体育爱好者的他，也很享受观看比赛的过程。

在“全民健身月”期间，我市体育部门举办的15项市级体育活动可以满足不同年龄人群的健身需要，其中有适合老年人的太极拳、健身气功、健步走、健身操舞比赛，有青少年们喜爱的轮滑、卡巴迪、交互绳比赛，有排球、乒乓球等传统体育项目，也有麻将牌、空竹等特色活动。

各个县(市)区也结合地方特点，开展72项全民健身体育活动，时尚的健身项目与传统的体育活动相结合，让县(市)区居民在家门口就能享受到一道道体育文化大餐。

按照今年我市体育部门公布的竞赛计划，除了全民健身系列活动，我市还将举行60余项市级体育比赛、活动，市民不但可以免费观看，还可以参与其中。

市体育局群体科相关负责人说，今年我市体育部门将把全年性活动与日常性活动相结合，大型集中活动与小型多样活动相结合，时尚的健身项目与传统体育活动相结合，组织开展群众体育活动及比赛55次以上。

体育活动走出场馆，吸引更多市民参与

细心的市民可能已经发现，今年“全民健身月”不少体育活动的举办地点没有像以往一样选择体育场馆，而是选择了商场、公园等公共区域。

“举办全民健身体育活动需要提高市民的参与度，所以我们要让这些活动走出场馆，走进市民的生活。”市体育局群体科相关负责人说，今年他们选择了对场地等因素要求不高的健身操舞、健身气功、卡巴迪、太极拳、麻将牌、毽球、空竹等项目的体育活动，在商场、公园等市民比较多的区域举行，将体育活动送到市民身边，提高市民参与、观看的积极性。

5月6日，“全民健身月”启动仪式和广场健身操舞大赛、健身气功比赛分别在泉舜北广场和室内一楼举行。活动当天，众多逛街、购物的市民停下脚步观看比赛、拍照，现场的运动气氛热烈。

此外，市体育局今年继续探索“线上+线下”的全民健身体育活动组织模式。市民可通过“云动洛阳”APP报名参与活动，也可以通过网络了解各项体育活动的情况。

多项考评、扶持措施，为市民选择更优质的活动

在举办全民健身体育活动、比赛的过程中，市体育总会、市社会体育指导员协会、市老年人体育协会等3个管理型协会和31个单项体育协会有效弥补了我市体育部门人员、精力方面的不足，成为补充力量。

为激励协会提高赛事组织水平，市体育局已连续多年对市级各体育协会举办、承办的年度赛事进行考评，为市民择优选取全民健身体育活动，批复、奖励优质赛事，将部分组织能力较差且整改后仍未见效的协会、企业列入黑名单，激励体育社团举办、承办高质量的全民健身体育活动。

在今年“全民健身月”活动的筹备中，市体育局就是从各承办单位上报的26项活动中选取了15项活动向市民推出。（洛阳晚报记者 郭秩铭 通讯员 沈鸿灿）