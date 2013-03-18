“一带一路”创造了哪些“第一”

“一带一路”是中国的，更是世界的。“一带一路”倡议提出以来，合作不断开花结果，影响迅速席卷全球，成为迄今最受欢迎的国际公共产品。下面，就让我们用七个“第一”来带您探寻“一带一路”从无到有，由点及面的足迹。

首次以“一带一路”为核心议题的高端多边国际会议——“一带一路”国际合作高峰论坛

“一带一路”国际合作高峰论坛将于5月14日至15日在北京举行。这次论坛是2013年“一带一路”重大合作倡议提出以来，中方就此召开的规格最高的国际会议，得到了国际社会的广泛支持。论坛的主题是“加强国际合作，共建'一带一路'，实现共赢发展”。

5月5日，在雁栖湖国际会议中心，工作人员在布置“一带一路”国际合作高峰论坛的标志花坛。新华社记者鞠焕宗摄

第一次写入联合国大会决议——关于阿富汗问题第A/71/9号决议

2016年11月17日，第71届联合国大会协商一致通过关于阿富汗问题第A/71/9号决议。决议欢迎“一带一路”等经济合作倡议，敦促各方通过“一带一路”倡议等加强阿富汗及地区经济发展，呼吁国际社会为“一带一路”倡议建设提供安全保障环境。决议得到了193个会员国的一致赞成。体现了国际社会对推进“一带一路”倡议的普遍支持。“一带一路”倡议正在唱响联合国舞台。

这是2017年4月20日在阿富汗喀布尔的阿富汗国家职业技术学院项目施工现场拍摄的中铁十四局阿方职工。中国援阿富汗国家职业技术学院项目由中国机械工业第六设计研究院有限公司设计、中铁十四局承建，工程主要包括新建教学楼、综合楼、宿舍楼以及汽修车间技术升级改造，总建筑面积约15200平方米，预计2019年1月建成。新华社记者代贺摄

第一条“中国标准”电气化铁路——埃塞俄比亚亚吉铁路

2016年10月5日，亚吉铁路建成通车仪式在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行。亚吉铁路是非洲大陆第一条跨国电气化铁路和最长距离的电气化铁路，也是中国在非洲建设的第一条集技术标准、设备、融资、施工、监理、运营和管理于一体的全产业链“中国标准”电气化铁路。

2016年10月1日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴拉布车站，埃塞俄比亚乘务员学习欢迎礼仪。新华社记者李百顺摄

“中亚第一长隧道”——乌兹别克斯坦卡姆奇克隧道

2016年2月27日，中国企业承建的乌兹别克斯坦安格连-帕普铁路卡姆奇克隧道成功实现贯通，让天堑变通途，有利促进了乌兹别克斯坦铁路事业和当地经济社会发展。

“安格连-帕普”是目前中国企业在乌兹别克斯坦承建的最大工程，也是共建一带一路互联互通合作的示范性项目。有着“中亚第一长隧道”之称的卡姆奇克隧道段，是安帕铁路线的焦点所在，也是乌兹别克斯坦铁路网全线的咽喉所在。来自中国的隧道建设者们仅用900天时间完成了共计47.3公里主、辅隧道的修建。

2016年2月27日在乌兹别克斯坦安格连-帕普铁路卡姆奇克隧道出口拍摄的全隧贯通仪式现场。新华社记者沙达提摄

中国高铁全方位整体走出去第一单项目——印尼雅万高铁

当地时间2015年10月16日，中国铁路总公司牵头组成的中国企业联合体，与印尼国企联合体，正式签署了组建中印尼合资公司协议，标志着中国企业正式赢得了雅加达-万隆(雅万)高铁项目。

这条铁路合作协议为中国高铁走出去创造了多个“第一”，不仅是全方位整体走出去第一单项目，也是首个由政府主导搭台、两国企业对企业进行合作建设的第一个铁路走出去项目，同时也是“一带一路”建设的一个重大早期收获。

2016年1月21日，在印度尼西亚西爪哇省瓦利尼，两名印尼妇女在开工仪式上与高铁列车模型合影。新华社/美联

迄今中国企业中标的最大国际桥梁工程——孟加拉帕德玛大桥工程

2014年6月2日，中铁大桥局中标孟加拉帕德玛大桥工程，是迄今中国企业中标的最大国际桥梁工程。

孟加拉帕德玛大桥为公铁两用桥，上层是双向四车道公路，下层为单线铁路。主桥长6150米，为单跨150米的钢桁梁-预应力混凝土桥面板组合结构连续梁。大桥建成后将成为“一带一路”孟加拉国东西部客货运输主通道和泛亚铁路重要通道之一。

中铁大桥局正式开建孟加拉帕德玛大桥。图片来源：新华网

第一个实体落地项目——中哈物流合作项目

2013年9月7日，连云港与哈萨克斯坦铁路公司签署了中哈连云港过境货物运输通道及货物中转分拨基地项目合作及协作协议，标志着中哈物流合作项目正式诞生，这也成为“一带一路”进程中第一个实体落地项目。

2017年4月13日，来自乌兹别克斯坦的汽车整车集装箱班列驶入连云港中哈物流合作基地。当日，来自乌兹别克斯坦的载有50个汽车整车集装箱的班列驶入江苏连云港中哈物流合作基地，这批汽车将于14日通过海上航线运往韩国。本次班列的开通填补了新亚欧大陆桥东行整车货源过境连云港的历史空白，标志着连云港港正式贯通中亚与东北亚之间的货物东西双向循环运输。新华社发(王健民摄)