【"一带一路"·高端说】"一带一路"倡议推动中捷两国合作

捷克位于欧洲中部，地处东西欧交界处，是中东欧地区的重要国家，其综合国力在中欧地区名列前茅。捷克是参与“一带一路”建设的重要国家。中捷双方已建立战略伙伴关系，签署了关于共建“一带一路”合作谅解备忘录和双边合作规划。中欧班列联通了包括中国、捷克在内亚欧国家的市场需求。中捷双边贸易健康发展，中国是捷克在欧盟之外的最大贸易伙伴，是捷克的第二大进口商品来源地，捷克则是中国在中东欧地区的第二大贸易伙伴。中捷双向投资迅猛增长，2016年中国对捷克投资新增11亿美元，同比增长130%。中国企业在捷克直接创造了5000多个就业岗位。自2015年9月，中方先后开通了3条对捷直达航线，中国到捷克游客数量连年保持20%以上的增长。这些合作都是“一带一路”带动效应的具体体现，是双方对接发展战略、加强互联互通的喜人成果。

"一带一路"倡议推动中捷两国合作

捷克总统泽曼，2013年1月在捷克首次总统直选中当选为捷克总统。他曾经于2014年和2015年连续访华，并且高度重视对华关系。不久，他将来华参加“一带一路”国际合作高峰论坛，出发前在布拉格接受了媒体的联合采访。

央视记者：总统先生您好，您最关心和最期待的话题是什么呢？您对这次论坛有什么样的期待呢？

捷克总统泽曼：我将参加“一带一路”国际合作高峰论坛，我最关注的肯定是“一带一路”这个全球最大的基础设施建设的倡议，我此次访问的目的主要是参加“一带一路”国际合作高峰论坛。我了解到“一带一路”国际合作高峰论坛计划在未来将中国和欧洲连接起来，因此我希望其中有一条中国连接捷克的路线。

央视记者：如果让您用一个词或者一句话来形容一下“一带一路”倡议，您会怎么形容呢？

?捷克总统泽曼：我认为这是我们人类历史上最大的关于基础设施建设的倡议。在中方的提议下已经有了中国—中东欧“16＋1合作”平台，其中包括16个来自中东欧的国家。我认为在“一带一路”倡议的推动下，特别是在基础设施建设领域以及在铁路领域会有更多的发展，同时我相信通过中捷两国的合作在双向的货物交流上也会获得这样的成果。

泽曼：倾向开发中捷航空领域合作

谈到此次访华他最感兴趣的合作和议题时，泽曼表示有一个规模不是很大的合作项目他很感兴趣。

捷克总统泽曼：我在此次访华期间将见证一系列协议的签署，其中有一个协议，虽然它的合作规模不是很大，但是我感到非常欣慰，那就是将有一批中国的飞行员在捷克接受培训。提到人文之间的交流，我更倾向于开发航空领域的合作，因为铁路领域的合作主要是针对货运，如果能开通更多的航线，可以增进中捷两国间的人员交流。

泽曼:中国游客到访捷克人数翻倍

中捷人文交流日益密切。捷克已经成为中国游客憧憬和向往的旅游目的地。自2015年9月，中方先后开通了3条对捷直达航线。

捷克总统泽曼：因为“一带一路”倡议和中捷战略伙伴关系的签署，在这一年间中国游客到访捷克的人数是翻倍的。