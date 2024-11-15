每日一星：花红似火“新时代”

花色火红，花朵饱满，花态昂扬，硬挺的花梗托起如火焰般跃动的花瓣，这就是牡丹“新时代”。

花色火红，花朵饱满，花态昂扬，硬挺的花梗托起如火焰般跃动的花瓣，这就是牡丹“新时代”。

洛阳国际牡丹园有关专家介绍，新时代是以瑞农为父本、旭港为母本进行人工杂交的品种，与瑞旭红为同一父母本的“姊妹花”。它集父母本之优点，像父本瑞农一样高大而生长势强，像母本旭港一样花红似火，历经多年培育优选，于2018年正式登录为新品种。

其花期略早于瑞旭红，植株半开展，黄绿色枝叶繁茂，成花率高、丰花性好、适应性强，可广泛用于庭院造景、花坛点缀、专类园展示及盆栽观赏等。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 霍志鹏 文/图）