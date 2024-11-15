洛阳市青年马克思主义工程培训班开班

21日，2025年洛阳市青年马克思主义工程培训班开班，来自全市科技创新、文旅文创、新兴领域的40余名青年骨干参加培训。
21日，2025年洛阳市青年马克思主义工程培训班开班，来自全市科技创新、文旅文创、新兴领域的40余名青年骨干参加培训。
21日，2025年洛阳市青年马克思主义工程培训班开班，来自全市科技创新、文旅文创、新兴领域的40余名青年骨干参加培训。
青年马克思主义者培养工程简称“青马工程”，由团中央在2007年启动，旨在为党培养信仰坚定、能力突出、素质优良、作风过硬的青年政治骨干。
此次我市“青马工程”培训班立足洛阳实际，聚焦服务党政中心工作，创新采用分领域精准化培养模式，开设科技创新、文旅文创、新兴领域三个特色班次，提前征集不同行业领域的青年骨干，为他们量身打造差异化成长路径。培训班分为集中培训期和实践锻炼期两个阶段，通过“理论大课+行业小课”双轨教学模式，进一步夯实学员政治理论根基。同时，精准对接科技创新赋能、文旅融合发展、新兴业态培育等领域核心课题，引导学员结合各自工作学习岗位进行实践锻炼，着力培养一批综合素质过硬的青年政治骨干。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王琪璇)
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