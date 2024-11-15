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涧西区重二社区：“红色管家”激发基层治理新动能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.23 08:21
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“红色管家”帮助社区居民办理高龄认证

　　“过些日子又该办理高龄认证了，我上门去给老人办。”昨日一大早，家住涧西区重庆路街道二社区的市民徐燕阳给一位老人的家人打去电话，认真叮嘱他。

　　这位老人瘫痪在床，每次高龄认证都需要社区工作人员上门办理。如今，徐燕阳接过了接力棒，每个季度上门帮办一次。这事的源头，还得从一次入户说起。

　　去年10月，徐燕阳到重二社区当“红色管家”，当天主要任务是跟着网格员上门为行动不便的老人办理高龄认证。“以前我不了解也不会办理这项业务，跟着网格员学习后，我发现自己也能操作，索性把这位老人的高龄认证工作揽了过来。”徐燕阳语气中透露出爽朗，“大家都是社区的主人，能多做一点儿是一点儿。”

　　从旁观者到办事员，徐燕阳的转变正来自“红色管家”的上岗经历。

　　“我们辖区总共有党员1193名，以前社区经常动员党员参加活动，但这些活动多是单项活动、动态活动，导致大家对社区工作缺乏全面的了解。”重二社区党委书记、居委会主任李亚娟说，去年，重二社区启动“红色管家”志愿服务项目，让对群众有感情、对治理有热情、对工作有激情的党员担任“红色管家”，充分发挥小区党员人熟、地熟、情况熟的优势，进一步提升党员参与基层治理的热情，持续提升治理质效。

　　“红色管家”上岗地点在哪儿？重二社区邻里中心。每天上岗多长时间？每天两小时。上岗干什么？入户走访、志愿服务、邻里矛盾纠纷调解……社区有啥活，“红色管家”就干啥活。

　　“上岗那天，我跟着社区工作人员一起检查环境卫生，转了两小时，确实发现不少问题。”党员赵冬花说，现在自己闲暇时经常随手清理楼道杂物，为社区治理贡献一份力量。

　　“如今，‘红色管家’从党员拓展到社区‘三自’组织成员、热心居民。他们不仅能主动宣传、配合社区工作，还能及时发现问题隐患，与社区、物业公司等多方协作，着力将问题隐患排查在一线、整治在萌芽。”李亚娟介绍，截至目前，重二社区已有230余名“红色管家”上岗，共计帮助居民办理事项100余个。

　　在见到制度创新带来的可喜变化后，重二社区计划持续提升“红色管家”项目，动员更多党员、群众担任“红色管家”，持续提升社区治理效能，着力构建共建共治共享的社会治理格局。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 李元榕 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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