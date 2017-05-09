洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 律师在线 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

意大利媒体认为“一带一路”倡议开启全球化进程新时代
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 国内  来源： 光明网-《光明日报》 2017-05-11 10:59
分享到：

　　【展望“一带一路”高峰论坛】

　　光明日报驻罗马记者陈晓晨

　　意大利总理府网站近日公布，真蒂洛尼总理即将赴华出席“一带一路”国际合作高峰论坛并同中国国家领导人举行双边会晤。意大利各大主流媒体随即对此予以密集报道，认为意总理赴华参加此次论坛，凸显意大利对加强意中两国双边关系、深度参与“一带一路”建设的迫切愿望，两国政治互信和各领域务实合作有望进一步增强。

　　意大利最具影响力的经济类日报《24小时太阳报》8日刊发其驻华记者文章，认为即将于本月14至15日在京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛是今年中国最重要的外交活动，中国将以此次论坛为契机，向世界深入阐释“一带一路”这一伟大倡议取得的重要早期成果，凝聚共识、明确合作方向、推动项目落地、完善支撑体系，打造更加开放和高效的国际合作平台。

　　文章认为，中国提出“一带一路”倡议近四年来，中国同沿线国家的经贸联系得到显著加强，海上和陆地地缘政治大通道得以打通。“一带一路”倡议将惠及世界一半的人口、覆盖75%的能源资源和40%的全球国内生产总值。得益于“一带一路”倡议的提出和落实，世界经贸总额有望在2025年内达到25000亿美元。文章称，“一带一路”倡议不仅将亚洲和欧洲联系起来，还将有力带动非洲、拉丁美洲国家实现共同发展，包括智利和阿根廷在内的许多国家都已做好准备签署“一带一路”相关协议。因此，文章认为“一带一路”倡议的开放性和包容性最终将使世界各国实现共赢。

　　文章称，28个国家元首和政府首脑确认出席“一带一路”国际合作高峰论坛，并围绕六场平行主题会议展开讨论。真蒂洛尼总理作为参会政府首脑之一，将于16日同中国国家领导人举行双边会晤。真蒂洛尼此前曾多次访问中国，并曾在多个不同场合表达对“一带一路”倡议的高度重视和渴望深度参与的迫切愿望。文章认为，总理真蒂洛尼此次赴华参会，对意大利而言是一次展示参与“一带一路”建设优势的重要机遇。文章引述意大利国际政治研究所主席姜皮尔洛·马索罗的话称：“意大利是当今欧洲第三大货物转运国，占欧洲货物运输总量的12.8%。因此，意大利有条件作为‘一带一路’倡议的终点，成为‘一带一路’倡议最重要的参与国之一。意大利众多的优良港口和陆上运输体系，可以将中国和欧洲大陆以更加高效的方式连接起来。”

　　此外，《24小时太阳报》还刊发了意中企业基金会研究中心的最新分析报告。报告指出，“一带一路”倡议使中国的世界影响力在最近几年得到大幅提升。2015年，中国对外投资额首次超过外国对华投资额。这一趋势在2016年得到加强，1700亿美元的中国对外投资额已远远超过1260亿美元的外国对华投资额。报告称，意大利是中国扩大对外投资的直接获益者。据统计，意大利的中国投资者数量近年来增加了7%，参与的相关企业数量则增加了10.5%。报告认为，“一带一路”倡议并非仅仅局限于经贸和基础设施建设领域，对于提升生产力水平的国际合作同样至关重要。中国已与20余个沿线国家制定了开展工业领域国际合作的详尽方案，数量众多的中国企业正在通过国际合作完善产业布局。这些投资不仅针对海陆沿线国家，还覆盖了巴西、伊朗等国和部分非洲国家，充分展现出“一带一路”倡议助推全球化进程的宏伟蓝图。报告认为，“一带一路”倡议将重构全球价值链，最终使所有参与国从中获益，实现互利共赢。“一带一路”倡议已成为全球化的同义词，必将开启全球化进程新时代。

　　(光明日报罗马5月10日电)

　　《光明日报》( 2017年05月11日10版)

返回洛阳网首页>>
[ 责任编辑： 席倩倩 ]
分享到：
相关阅读
 
 
新闻排行
  • 洛阳城市轨道交通一期将获3亿美元贷款
  • 南环路与龙门大道互通立交月底竣工 南...
  • 洛阳天气：明天有中雨局地有大雨 最高...
  • 洛阳市孟津县发生重大交通肇事逃逸案...
  • 部队直招士官报名今日开始 高校毕业生...
  • 李亚主持召开市委常委（扩大）会议 传...
  • 小麦丰收村民乐
  • 想在自家房顶装太阳能发电设备咋申请...
  • 市政府常务会议原则通过城乡居民低保...
  • 洛阳：“双区同建” 打造引领创新发展...
    		•
    百姓呼声
    关于新310国道的收费问题 市交通局回复
    洛阳户口在三门峡考的驾照，如何迁回洛阳
    精彩图片
    高空“舞者”
    洛阳建设者端午假期忙施工
    文峰塔：一位“老人”...
    洛阳“摔跤女孩”：用...
    精彩热帖

    街拍儿童庆六一

    父子忙麦收

    神奇的汽车轮胎

    苹果模特帮队在隋唐
    /和农友三天二夜游沁河纪实照片
    /中 秋 夜 月
    /走来走去，飞来飞去 ，一个目的 —— 找吃
    生活 洛阳天气 水费查询 电费查询 房屋租售 彩票开奖 快递查询
    交通 洛阳地图 洛阳航班 洛阳公交 长途客车 火车时刻 旅游线路
    政务 政府机关 违章查询 个税计算 查公积金 户籍查询 办出入境
    网点 银行网点 洛阳医院 教育学校 社保查询 移动通信 保险理财
    优惠 商场打折 团购导航 特价酒店 休闲娱乐 潮流热卖 美食情报
    资讯 人才招聘 特色餐饮 股票行情 教育培训 购车手册 养生课堂
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605