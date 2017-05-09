意大利媒体认为“一带一路”倡议开启全球化进程新时代

【展望“一带一路”高峰论坛】

光明日报驻罗马记者陈晓晨

意大利总理府网站近日公布，真蒂洛尼总理即将赴华出席“一带一路”国际合作高峰论坛并同中国国家领导人举行双边会晤。意大利各大主流媒体随即对此予以密集报道，认为意总理赴华参加此次论坛，凸显意大利对加强意中两国双边关系、深度参与“一带一路”建设的迫切愿望，两国政治互信和各领域务实合作有望进一步增强。

意大利最具影响力的经济类日报《24小时太阳报》8日刊发其驻华记者文章，认为即将于本月14至15日在京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛是今年中国最重要的外交活动，中国将以此次论坛为契机，向世界深入阐释“一带一路”这一伟大倡议取得的重要早期成果，凝聚共识、明确合作方向、推动项目落地、完善支撑体系，打造更加开放和高效的国际合作平台。

文章认为，中国提出“一带一路”倡议近四年来，中国同沿线国家的经贸联系得到显著加强，海上和陆地地缘政治大通道得以打通。“一带一路”倡议将惠及世界一半的人口、覆盖75%的能源资源和40%的全球国内生产总值。得益于“一带一路”倡议的提出和落实，世界经贸总额有望在2025年内达到25000亿美元。文章称，“一带一路”倡议不仅将亚洲和欧洲联系起来，还将有力带动非洲、拉丁美洲国家实现共同发展，包括智利和阿根廷在内的许多国家都已做好准备签署“一带一路”相关协议。因此，文章认为“一带一路”倡议的开放性和包容性最终将使世界各国实现共赢。

文章称，28个国家元首和政府首脑确认出席“一带一路”国际合作高峰论坛，并围绕六场平行主题会议展开讨论。真蒂洛尼总理作为参会政府首脑之一，将于16日同中国国家领导人举行双边会晤。真蒂洛尼此前曾多次访问中国，并曾在多个不同场合表达对“一带一路”倡议的高度重视和渴望深度参与的迫切愿望。文章认为，总理真蒂洛尼此次赴华参会，对意大利而言是一次展示参与“一带一路”建设优势的重要机遇。文章引述意大利国际政治研究所主席姜皮尔洛·马索罗的话称：“意大利是当今欧洲第三大货物转运国，占欧洲货物运输总量的12.8%。因此，意大利有条件作为‘一带一路’倡议的终点，成为‘一带一路’倡议最重要的参与国之一。意大利众多的优良港口和陆上运输体系，可以将中国和欧洲大陆以更加高效的方式连接起来。”

此外，《24小时太阳报》还刊发了意中企业基金会研究中心的最新分析报告。报告指出，“一带一路”倡议使中国的世界影响力在最近几年得到大幅提升。2015年，中国对外投资额首次超过外国对华投资额。这一趋势在2016年得到加强，1700亿美元的中国对外投资额已远远超过1260亿美元的外国对华投资额。报告称，意大利是中国扩大对外投资的直接获益者。据统计，意大利的中国投资者数量近年来增加了7%，参与的相关企业数量则增加了10.5%。报告认为，“一带一路”倡议并非仅仅局限于经贸和基础设施建设领域，对于提升生产力水平的国际合作同样至关重要。中国已与20余个沿线国家制定了开展工业领域国际合作的详尽方案，数量众多的中国企业正在通过国际合作完善产业布局。这些投资不仅针对海陆沿线国家，还覆盖了巴西、伊朗等国和部分非洲国家，充分展现出“一带一路”倡议助推全球化进程的宏伟蓝图。报告认为，“一带一路”倡议将重构全球价值链，最终使所有参与国从中获益，实现互利共赢。“一带一路”倡议已成为全球化的同义词，必将开启全球化进程新时代。

(光明日报罗马5月10日电)

《光明日报》( 2017年05月11日10版)